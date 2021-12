Warten aufs Christkind: Mit den deutschsprachigen Free-TV-Premieren „Der Nussknacker und die vier Reiche“ und „Der Grinch“

Außerdem: Wiedersehen mit Weihnachtsklassikern und zahlreichen Animationshits am Heiligen Abend in ORF 1

Wien (OTS) - Warten bis das Christkind kommt – mit den Filmhighlights in ORF 1 geht die Zeit schneller vorbei! Am Heiligen Abend, am Freitag, dem 24. Dezember 2021, stehen u. a. „Kasperl“-Abenteuer, der „ABC Bär Adventkalender“ sowie die deutschsprachigen Free-TV-Premieren von „Der Nussknacker und die vier Reiche“ und des Animationsfilms „Der Grinch“ auf dem Programm für die jüngsten Fernsehzuschauer/innen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und dem Fantasy-Film „Tschitti Tscitti Bäng Bäng“ aus dem Jahr 1968, bevor die Animationshits „Für immer Shrek“, „Findet Dorie“ und „Sing“ die Wartezeit verkürzen. Und im Hauptabend heißt es in der ORF-Premiere „A Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando“.

„Weihnachten in Flake“ feiern „Wickie und die starken Männer 3D“ um 6.15 Uhr, der „ABC Bär“ öffnet gleich danach um 6.30 Uhr das letzte Türchen im „Adventkalender“ und bei „Servus Kasperl“ um 6.35 Uhr bekommen es „Kasperl & Co“ mit einem „Lebkuchenmännchen“ zu tun. Um 7.00 Uhr heißt es im Animationsfilm „Ballerina – Gib deinen Traum nie auf“, bevor um 8.20 Uhr der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für die richtige Stimmung sorgt und um 9.40 Uhr die Fantasy-Komödie „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ auf dem Programm von ORF 1 steht.

Um 12.00 Uhr heißt es dann im vierten Kinoabenteuer mit dem kultigen grünen Oger „Für immer Shrek“, bevor um 13.20 Uhr in „Findet Dorie“ zur großen Suchaktion angesetzt wird: Und musikalisch wird es um 14.45 Uhr beim Wiedersehen mit dem Animationshit „Sing“.

In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Der Nussknacker und die vier Reiche“ um 16.25 Uhr begibt sich Mackenzie Foy in der Rolle der Clara zu Weihnachten in eine magische Welt, wo sie als Prinzessin für den Frieden zwischen vier Reichen sorgen soll. Der mit u. a. Keira Knightley, Helen Mirren, Richard E. Grant und Morgan Freeman hochkarätig besetzte Fantasy-Film ist inspiriert von E.T.A. Hoffmanns Märchen und Tschaikowskis Ballett „Der Nussknacker“. Danach um 17.50 Uhr will „Der Grinch“ in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere des Animationsabenteuers den Whos das Weihnachtsfest stehlen. In der deutschsprachigen Fassung leiht Otto Waalkes dem Weihnachtsmuffel seine Stimme.

Mehr Animationshits für die ganze Familie ab 25. Dezember in ORF 1

Am 25. Dezember sorgen die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Pets 2“ (16.30 Uhr) sowie die Dacapos von u. a. „Die Monster Uni“(10.30 Uhr), „Madagascar“ (12.05 Uhr), „Ferdinand – Geht STIERisch ab!“(13.20 Uhr) und „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ (17.55 Uhr) für einen abwechslungsreichen Fernsehnachmittag. Am 26. Dezember zeigt ORF 1 mit den deutschsprachigen Free-TV-Premieren von „Angry Birds 2 – Der Film“ (9.50 Uhr) und „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ (14.10 Uhr) sowie der ORF-Premiere von „The Lego Movie 2“ (12.35 Uhr) gleich dreimal Neues. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit „Bee Movie – Das Honigkomplott“ (8.30 Uhr), „Madagascar 2“ (11.15 Uhr) und „Asterix & Obelix: Mission Kleopatra“ (15.50 Uhr). Zu Silvester stehen u. a. „Die zwölf Monate“ (7.10 Uhr) und „Conni und Co“ (8.45 Uhr) auf dem Programm, bevor am Neujahrstag im Hauptabend die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Der König der Löwen“ als Animationsabenteuer in Real-Optik zu sehen ist. Am 6. Jänner verspricht u. a. die ORF-Premiere „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ (10.40 Uhr) Animationsspaß für die ganze Familie.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at