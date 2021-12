SJ-Greiner: „31 Femizide in diesem Jahr – und die Regierung handelt noch immer nicht!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der hohen Zahl an Femiziden in Österreich

Frauen*ministern Raab und Bundeskanzler Nehammer üben sich lieber im Schweigen! Raab ist aus unserer Sicht absolut rücktrittreif! Romana Greiner, SJ 1/3

Es braucht endlich gezielte Bildungsarbeit bereits im Kindergarten und der Schule, um diese systematische Gewalt schon von Anfang zu zerschlagen! Romana Greiner, SJ 2/3

Es wäre doch ein mehr als angebrachtes Weihnachtsgeschenk der Regierung, wenn man den Frauen*häusern und Beratungsstellen endlich ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Romana Greiner, SJ 3/3

Wien (OTS) - „Wir müssen dieses Jahr eine mehr als traurige Bilanz ziehen: 31 Frauen* wurden dieses Jahr von Männern getötet. Diese fürchterlich hohe Zahl ist untragbar und müsste schon längst zu konkreten Maßnahmen von Seiten der Regierung führen. Doch Frauen*ministern Raab und Bundeskanzler Nehammer üben sich lieber im Schweigen! Raab ist aus unserer Sicht absolut rücktrittreif! “, so die Frauen*sprecherin der SJ, Romana Greiner, am Rande einer Medienaktion zu den Femiziden, die dieses Jahr in Österreich verübt wurden.



Bei der Aktion wurden symbolisch 31 Paar Schuhe gezeigt, um die drastisch hohe Zahl an Frauen*morden zu verdeutlichen. „Femizide sind aus unserer Sicht nur die Spitze einer Pyramide, die aus struktureller Gewalt an Frauen besteht. Diese Gewalt fängt bei sexistischen Witzen oder Aussagen an und endet bei häuslicher Gewalt oder gar bei Morden. Es braucht endlich gezielte Bildungsarbeit bereits im Kindergarten und der Schule, um diese systematische Gewalt schon von Anfang zu zerschlagen! “, so Greiner.



Gerade während der Weihnachtsfeiertage ist häusliche Gewalt ein großes Problem. „Für ganz viele Frauen kann von einem besinnlichen Weihnachtsfest keine Rede sein. Die Anrufe bei den Hotlines der Frauen*häuser nehmen massiv zu, viele Frauen* wissen nicht, wohin sie vor dieser Gewalt flüchten können. Es wäre doch ein mehr als angebrachtes Weihnachtsgeschenk der Regierung, wenn man den Frauen*häusern und Beratungsstellen endlich ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Es kann nicht bei leeren Versprechen bleiben, wenn sich immer mehr Frauen* in diesem Land unsicher fühlen müssen.“, so Greiner abschließend.



