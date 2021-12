„Weihnachten daheim“ mit Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser

Am 24. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. Dezember 2021, laden die „Studio 2“-Moderatorinnen und -Moderatoren Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser die Zuseherinnen und Zuseher in „Weihnachten daheim“ ab 20.15 Uhr in ORF 2 ein, den Weihnachtsabend gemeinsam mit ihnen im „Wohnzimmer der Nation“ zu verbringen.

Für den festlichen Abend haben sich auch prominente Gäste angesagt. U. a. mit dabei: Erwin Steinhauer, der ein Gedicht zum Besten geben wird, das zum Lachen einlädt. Stargeigerin Lidia Baich wird ihren Ehemann und Heldentenor Andreas Schager auf der Violine begleiten. „Rosenheim-Cop“ Max Müller wird mit einem Weihnachtslied überraschen. Und auch Musical-Star Marjan Shaki wird für weihnachtliche Stimmung sorgen. Außerdem erinnern sich unter anderem Publikumslieblinge wie Otto Schenk, Annemarie Moser-Pröll oder Dagmar Koller an ihr schönstes Weihnachtserlebnis. Kulinarisch durch den Abend führt „Studio 2“-Fernsehkoch Julian Kutos, der Weihnachtsschmankerl aus aller Welt präsentiert. Und: Verena Scheitz, Birgit Fenderl und Norbert Oberhauser werden – am Klavier von Martin Ferdiny begleitet – ihre liebsten Weihnachtslieder singen.

