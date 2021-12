„Barocke Weihnachten im Stift Seitenstetten“ am 26. Dezember in ORF 2

Einblick in die Traditionen und Bräuche des barocken Klosterlebens

Wien (OTS) - In ein Weihnachten um etwa 1750 führt „Barocke Weihnachten im Stift Seitenstetten“ am 26. Dezember 2021 um 17.55 Uhr in ORF 2. Weihnachten und Advent sind eine sehr traditionsreiche Zeit im Stift. Lebensmittel werden haltbar gemacht, Bier wird gebraut und Kerzen werden gegossen. Maler, Maurer und Stuckateure haben viel zu tun, gilt es doch, das Kloster in bestem Licht erstrahlen zu lassen.

Mönche und die Menschen der Region sind in der Zeit vor Weihnachten besonders gefordert, alles rechtzeitig für das Weihnachtsfest herzustellen. Im frühen Advent, meist noch im November, werden die letzten Lebensmittel haltbar gemacht. Es wird „gewurstet“, getrocknet, geselcht, Eier werden eingelegt, Bier hergestellt und vieles mehr. Aus dem Wachs der Bienenstöcke werden kunstvolle Kerzen gegossen und der Honig wird zu einem süßen Getränk verarbeitet. Die Vergolder, Stuckateure, Maurer und Maler aus der Region haben jede Menge zu tun, das Stift für die Feiertage auf Hochglanz zu bringen. Trotz der vielen Arbeit darf der Cellerar nie die Gebetszeiten verpassen, denn der Tagesablauf ist in einem Kloster streng geregelt.

Weihnachtsgeschichten gibt es viele zu erzählen – von den Seitenstettner Sängerknaben, von den Bauern, die vor Weihnachten zum Weihnachtsspiel eingeladen werden, den Handwerkern, die noch letzte Arbeiten fertig stellen, dem geheimnisvollen Thomastag und der Wintersonnenwende. Und natürlich darf auch das klösterliche Weihnachtsessen mit selbstgebrautem Starkbier nicht fehlen.

Der Film von Anita Lackenberger lässt die Zuseherinnen und Zuseher in eine andere Zeit versinken und macht historische Traditionen lebendig.

