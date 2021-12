WK Wien: Telefonische Hotline bietet Unterstützung für Menschen in Einsamkeit und Sorge

Lebens- und SozialberaterInnen helfen einfühlsam, professionell und anonym in seelischen Krisensituationen

Wien (OTS) - Die Wiener Lebens- und SozialberaterInnen lassen die Bevölkerung in der Weihnachtszeit mit Kummer, Sorgen und Ängsten nicht allein. Auch heuer sind die Telefonapparate der Hotline, die die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, eingerichtet hat, besetzt. Dort bieten hochqualifizierte Lebens- und SozialberaterInnen – unkompliziert erreichbar - professionell, einfühlsam und, wenn gewünscht, auch anonym Hilfe an (0820 89 01 01; 20 ct/Min.).

„Die Weihnachtszeit ist schon unter „normalen“ Umständen für viele Menschen eine emotionale Herausforderung. Aber in der Pandemie, mit ihren vielfältigen Auswirkungen auf die Psyche und Seele, sind auch heuer zu Weihnachten wieder viel mehr Menschen als noch in den Jahren vor der Pandemie bedrückt, einsam und voller Sorgen. Sie haben Ängste und Kummer, die sie oft mit niemanden teilen können. In manchen Familien entstehen aufgrund der Ausnahmesituation auch Probleme mit dem Partner, der Partnerin. An all diese Menschen richtet sich unser Hilfs- und Gesprächsangebot“, beschreibt Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, das Angebot an die Wiener Bevölkerung.

Die Lebens- und SozialberaterInnen haben eine mehrjährige Ausbildung und sind in der Wirtschaftskammer organisiert – somit ist für Seriosität in Hinblick auf Ausbildung und Zulassung garantiert. Janisch warnt in dem Zusammenhang vor den jedes Jahr auch um diese Jahreszeit auftauchenden, vermeintlichen Hilfsangeboten von „Seelenpfuschern“. So nennt Janisch jene selbsternannten Berater, Therapeuten und Coaches, die ohne jede seriöse, in Österreich anerkannte Ausbildung und Zertifizierung auf Kundenfang gehen und die Sorgen, Ängste und Kummer vieler Mitmenschen ausnutzen. Janisch rät Menschen, die in seelischen Krisensituationen Hilfe suchen, zu einem Blick auf www.gutleben.wien. Dort ist unter „Psychologische Beratung“ gelistet, wer in Wien die Ausbildung und Befähigung hat.

