M.A.N.D.U. österreichweit wieder offen

Linz (OTS) - Das Warten hatte ein Ende: Mit dieser Woche (20.-23.12.) haben auch die oberösterreichischen M.A.N.D.U.-Stores wieder geöffnet. Somit sind österreichweit die M.A.N.D.U.-Stores wieder in Betrieb

„Es tut einfach unheimlich gut zu wissen, dass unsere M.A.N.D.U.-Stores wieder in Betrieb sind und unsere Member wieder wöchentlich trainieren können“, sagt M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und ergänzt: „Der Re-Start kurz vor Weihnachten war jedoch, wie leider vermutet, etwas holprig und durchwachsen. Dies liegt zum einen daran, dass die Leute gedanklich eher schon auf Weihnachten und die letzten Besorgungen eingestellt sind, zum anderen leider auch an der insgesamt aufgeheizten, gesellschaftlichen Stimmung.“

Zunehmende Kunden-Aggression aufgrund von 2G

Die Kunden-Aggression nimmt sowohl in den Stores als auch in den sozialen Medien aufgrund der 2G-Kontrollen stetig zu. Dazu M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb: „Dies können wir als Franchise-Geber nicht nachvollziehen, da wir gesetzlich verpflichtet sind, 2G zu kontrollieren und so derzeit nur Member trainieren lassen dürfen, die geimpft oder genesen sind. Uns wäre es auch lieber, unabhängig von irgendwelchen Klassifizierungen mit allen Member trainieren zu können, dies lässt die gegenwärtige, rechtliche Situation aber leider nicht zu.“

Von jenen geimpften bzw. genesenen Member, die bereits Montag bzw. Dienstag wieder trainiert haben, war das Feedback jedoch sehr positiv. So freute sich beispielsweise eine betagtere Kundin, in der PlusCity nicht mehr nur Lebensmittel einkaufen zu können, sondern im hiesigen M.A.N.D.U.-Store auch wieder ihr wöchentliches Training absolvieren zu dürfen. „Solches Feedback hören wir natürlich sehr gerne und dies entschädigt auch für den Mehraufwand des ständigen Auf- und Zusperrens“, sagt M.A.N.D.U.-COO Lisa Weidinger.

