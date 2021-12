Lagerräumung für den guten Zweck

SWAROVSKI OPTIK sammelt für SOS-Kinderdorf Projekt in Absam

Absam (OTS) - Alles muss raus – lautete kürzlich die Devise bei SWAROVSKI OPTIK in Absam. Beim Tiroler Familienunternehmen wurde das Lager für Merchandisingartikel für einen guten Zweck geräumt. Im Rahmen eines Mitarbeiterflohmarktes wurden Jacken, T-Shirts & Co aus älteren Kollektionen verkauft. Der im Rahmen des Projektes erzielte Gesamterlös von 6.000,- EUR kommt dem SOS-Kinderdorf und seinem Projekt TIPI in Absam zugute.

Die Idee für den Flohmarkt entstand im Zuge der Einführung der neuen GEAR Kollektion von SWAROVSKI OPTIK. Man brauchte Platz für die neuen Sachen und wollte die Artikel aus vorangegangenen Kollektionen einer guten Verwendung zuführen. Ein Team von Mitarbeiter:innen in Absam konzipierte und organisierte darauf den hausinternen Verkauf. Mit großem Erfolg, wie die erzielte Summe von 6.000,- EUR beweist.

Thomas Saller, Geschäftsführer bei SWAROVSKI OPTIK, zeigt sich anlässlich der Scheckübergabe sehr stolz auf sein Team: „Soziale Verantwortung ist eine wichtige Säule unserer Unternehmenskultur. Wir unterstützen regionale Aktivitäten und ermuntern unsere Mitarbeiter:innen, einen aktiven Beitrag zu leisten. Daher hat es uns auch sehr gefreut, als die Kolleg:innen die Idee für diese Aktion präsentierten. Dass wir mit dem Erlös ein Projekt in der unmittelbaren Nachbarschaft unterstützen können, entspricht ebenfalls ganz unserer Unternehmensphilosophie.“

Auch für das SOS-Kinderdorf ist die interne Verkaufsaktion von SWAROVSKI OPTIK ein schönes Beispiel für gelebte Nachbarschaftshilfe. Die SOS-Kinderdorf-Wohngruppe TIPI in Absam bietet Kindern aus schwierigen Familiensituationen vorübergehend oder auch längerfristig ein sicheres und stabiles Zuhause. "Die Kinder, die zu uns ins TIPI kommen, bringen alle einen schweren Rucksack mit. Mit viel persönlicher Zuwendung, intensiver professioneller Betreuung und therapeutischer Begleitung können die jungen Menschen das Erlebte langsam verarbeiten. Wir bedanken uns sehr für die großzügige Spende der Mitarbeiter:innen und der Geschäftsführung von SWAROVSKI OPTIK in Höhe von 6.000,- EUR. Das ist eine wertvolle Unterstützung für unsere Arbeit, aber auch ein schönes Zeichen der Verantwortung gegenüber jungen Menschen, die es im bisherigen Leben ganz besonders schwer hatten!" so Manuela Mader, Private Förderer & Unternehmenspartner, SOS-Kinderdorf.

SWAROVSKI OPTIK mit Sitz in Absam, Tirol, ist Teil der Unternehmensgruppe Swarovski. Das 1949 gegründete österreichische Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung fernoptischer Geräte von höchster Präzision spezialisiert. Die Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre und optronischen Geräte werden weltweit von anspruchsvollen Anwendern bevorzugt. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf seiner Innovationskraft, auf der Qualität und Werthaltigkeit der Produkte, sowie auf ihrem funktionalen und ästhetischen Design. Die Wertschätzung der Natur ist wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie und findet ihren Ausdruck in der vorbildlich umweltschonenden Produktion und in einem nachhaltigen Engagement im Rahmen ausgewählter Naturschutzprojekte. 2020 lag der Umsatz bei 163,5 Mio. Euro (Vorjahr: 158,7 Mio. Euro) und die Exportquote bei 91%. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter.

