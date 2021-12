Value One stärkt Eigenkapital für zukünftige Expansion

Wiener Immobilienentwickler erhöht das Grundkapital auf zehn Millionen Euro

Wien (OTS) - Der Wiener Immobilienentwickler Value One erhöht das Grundkapital auf zehn Millionen Euro, um seine strategische Expansion in den kommenden Jahren konsequent fortzusetzen. Zusammen mit dem Kapital aus zukünftigen und aktuellen Anleihen, verfügt Value One über ausreichend Liquidität, um Projekte in Höhe von 350 Millionen Euro zu verwirklichen.

Grundkapital auf 10.000.000 EUR erhöht

Investitionsvolumen in Höhe von 350 Mio EUR im In- und Ausland geplant

Value One erhöht das Grundkapital auf zehn Millionen Euro. Zu der bereits emittierten Anleihe in der Höhe von 30 Millionen Euro ist zusätzlich eine weitere in naher Zukunft geplant. Die Gesellschafter der Value One unterstreichen damit ihren strategischen Ansatz und wollen in den nächsten Jahren eine Vielzahl von neuen, nationalen und internationalen Projekten realisieren. „Wir wollen mit der Stärkung unseres Eigenkapitals unser Commitment zur Strategie aufzeigen. Das frische Kapital ermöglicht es uns, stark und schnell am Markt aufzutreten,“ erklärt Dr. Andreas Köttl, CEO von Value One. „Wir haben durch die Kapitalerhöhung und unsere Aktivitäten am Kapitalmarkt genügend Finanzmittel, um unsere Vision von innovativen und zukunftsorientieren Immobilien zu verwirklichen und unser Projektvolumen um 350 Millionen Euro zu erweitern.“

Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste der Big Player der Immobilienentwickler in Österreich ein. „Es war uns wichtig, auch finanziell diesen Wachstumskurs zu unterstreichen“, betont Dr. Andreas Köttl. „Auch in Zukunft wollen und werden wir federführend bei der Integration von neuen Technologien und beim Thema Nachhaltigkeit sein. Dafür haben wir nun auch sichergestellt, dass wir die notwendigen Mittel aus eigener Kraft stemmen können.“ Die Kapitalerhöhung der Value One wurde am 3. Dezember 2021 ins Firmenbuch beim Handelsgericht Wien eingetragen.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Rückfragen & Kontakt:

Julia Panic

Pressesprecherin

E: presse @ value-one.com

T: +43 1 217 12-0