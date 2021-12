Berger-Krotsch/Hanke: Eltern haben bei Schulform Wahlfreiheit

Hohe Nachfrage nach kostenfreien Ganztagsschulen in Floridsdorf

Wien (OTS) - „Als Bildungssprecherin der SPÖ Wien ist es mir ein Herzensanliegen, dass kein Kind bildungspolitisch zurückgelassen wird. Die Stadt Wien hat eine ausgezeichnete Bildungsinfrastruktur und erstklassige pädagogische Konzepte zu bieten. Hier wird viel Geld in die Hand genommen für neue Umbauten und Erweiterungen von Wiener Bildungseinrichtungen. Die verschränkte Ganztagesbetreuung ist kostenfrei, was die Chancengleichheit unterstützt und pädagogisch wertvoll ist, denn hier gibt es ein schönes Gleichgewicht an Lern- und Freizeiteinheiten“, so Bildungssprecherin der SPÖ Wien, Nicole Berger-Krotsch.

Derzeit nehmen im laufenden Schuljahr 21.070 Wiener Schüler*innen 85 verschränkte Ganztagsschulen in Anspruch. In den kommenden Jahren sollen jährlich bis zu zehn Standorte hinzukommen. Die Floridsdorfer Gemeinderätin und Jugendsprecherin Marina Hanke weiß um die Notwendigkeit der ganztägig verschränkt geführten Schulplätze: „Die Nachfrage nach kostenfreien Ganztagsschulen steigt bei uns in Wien stetig an. So auch in der Floridsdorf! Der Standort Rittingergasse befindet sich deshalb derzeit in Prüfung, um auch künftig diesen Bedarf decken zu können. Bei einer Umstellung auf eine verschränkte Ganztagsschule wird immer mit dem ersten Jahrgang begonnen und das ist üblicherweise auch vor der Schuleinschreibung bekannt. Für bereits bestehende Klassen bleibt durch das Modell der Nachmittagsbetreuung für Eltern weiterhin die Wahlfreiheit. Unser Ziel ist klar: Wir machen Floridsdorf zum familienfreundlichsten Bezirk und wir wollen die beste Bildung für alle jungen Floridsdorfer*innen!“

