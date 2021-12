-15 Grad Celsius in Lilienfeld und Gaming

In höheren Lagen gestreute Schneefahrbahnen möglich

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind heute, Mittwoch, überwiegend trocken, in den höheren Lagen des Waldviertels und des Alpenvorlandes muss abschnittsweise mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Aspang kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen reichten heute am Morgen von -15 Grad Celsius in Lilienfeld und Gaming bis -2 Grad Celsius in Gänserndorf und Wiener Neustadt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

