Vom Bauernhof in die Kantine – Regionales und Saisonales in der Betriebsküche

TV-Magazin "Land und Leute", am Samstag, 8. Jänner 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Mehr regionale Lebensmittel in Betriebskantinen – was österreichische Landwirte schon lange fordern, wird in einem Vorzeigeprojekt im Bezirk Melk in Niederösterreich umgesetzt. In St. Leonhard am Forst wurde „Resal“ gegründet – REgionale SAisonaLe Betriebsverpflegung. Fleisch, Gemüse, Milch und Eier kommen von den Landwirten im Umkreis von etwa 20 Kilometern. Sie werden frisch verkocht, portionsweise abgepackt und zweimal pro Woche an die Betriebe geliefert. Nachhaltigkeit ist dabei ein großes Thema: für die Produktion wurde die Küche eines stillgelegten Gasthauses adaptiert, die Gerichte werden in Glaspfandgebinden geliefert und auch beim Kochen wird darauf geachtet möglichst alles zu verwerten, so werden etwa selbst die Gemüseschalen zu einem Fond verarbeitet. „Land und Leute“ begleitet die Versorgungskette - vom Landwirt, in die Produktionsküche und zur Betriebskantine.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 8. Jänner:

*Neue Serie: „Das Familienrezept – Generationen kochen“

Einmal im Monat nimmt ein Mitglied einer österreichischen Landjugendgruppe das Publikum mit nach Hause und stellt ein Familienrezept vor, das gemeinsam zubereitet wird. Nach dem Motto:

Generationen kochen und bewahren kulinarisches Wissen, auch über regionale Lebensmittel. Gleichzeitig wird auch die jeweilige Landjugendgruppe mit einer Aktivität vorgestellt. Es beginnt mit der steirischen Landjugendgruppe Etmißl, gekocht wird ein Wildburger mit Preiselbeeren.

*Krümel, der Stier – ein Internet Star

Vom kleinen Kälbchen zum Stier – eine Bäuerin aus Niederösterreich dokumentiert das Heranwachsen von „Krümel“ erfolgreich im Internet. Auch das reale Leben am Bauernhof wird so von Puchberg am Schneeberg in die ganze Welt vermittelt.

*Innovative Schafwollpellets

Nachhaltig und innovativ zugleich produziert ein Jungbauer aus Kärnten Schafwollpellets zur Düngung im Garten. Mit der einzigen Anlage dieser Art löst er so das Absatzproblem für Schafwolle, auch für andere Landwirte der Umgebung.

*Wüstenschiffe im Schnee

Auf Kamel Trekking Touren durch die Winterlandschaft - das kann man im oberösterreichischen Mühlviertel erleben. „Land und Leute“ hat die durchaus winterfesten Kamele besucht.

