Lernen Sie das idyllische und malerische Deqing kennen

Huzhou, China (ots/PRNewswire) - Ein dreiminütiges Video zum Landkreis Deqing in der Stadt Huzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang hat sich zum Hit in den sozialen Medien entwickelt und erregt dort die Aufmerksamkeit von Internetnutzern im In- und Ausland.

Das Video „Meet Idyllic and Picturesque Deqing", das kürzlich auf den Accounts @Hi Deqing auf Facebook und Twitter gepostet wurde, zeigt Ansichten der Provinz Deqing und ihrer beeindruckenden Landschaft aus der Sicht der Einheimischen und vermittelt deren starkes Zugehörigkeitsgefühl und ihren Stolz auf ihre Heimatstadt.

Das Video wurde allein auf Facebook fast 3,8 Millionen Mal angesehen und mehr als 67.000-mal geteilt. Follower hinterließen positive Nachrichten, und teilten das Video rege. David Smith schrieb: „Ich möchte gern bald wiederkommen und mir derartige Orte ansehen." Subramani Chetty schrieb: „Man solle nach China fahren und dort bleiben."

Deqing ist berühmt für seine natürlichen und kulturellen Reichtümer wie Berge, Feuchtgebiete und historische Städte. Die lokale Wirtschaft hat sich in diesen Jahren in einem erstaunlichen Tempo entwickelt.

Deqing will neue Plattformen finden, um sich mit der Außenwelt zu verbinden und startete darum am 19. August seine offiziellen Konten auf Facebook und Twitter, wo dieser Landkreis seine Vitalität, seinen Charme und sein großes Entwicklungspotenzial vorstellen kann.

Nach sorgfältiger Planung und Gestaltung wurden verschiedene Themen auf den Konten angesprochen, um die natürlichen und kulturellen Ressourcen von Deqing darzustellen. Täglich werden Fotos und Videos zu Landschaften, Lebensmitteln, Festen und Feiern veröffentlicht, die auch den Wohlstand der Region thematisieren. Die beiden Konten sprechen ebenfalls aktuelle Ereignisse an und organisieren kreative Aktivitäten, um Interaktion und Austausch zu fördern.

Anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (COP 15), die vom 11. bis 15. Oktober im chinesischen Yunnan stattfand, wurde auf den Konten ein Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, was Deqing zum Schutz des Schopfibis, einem seltenen und gefährdeten Vogel und einem nationales Schutztier erster Klasse, unternommen hat. In den letzten Jahren wurde im Landkreis die künstliche Aufzucht und Wiederauswilderung dieses Vogels gefördert.

Im November wurden auf den Accounts Fotos des Leoniden-Meteoritenschauers auf dem Berg Mogan in Deqing gepostet, die die Touristenattraktionen des Landkreises mit guten Wünschen verbanden.

Die sozialen Medien sind derzeit die wichtigsten Informationsquellen für das ausländische Publikum. Die beiden Konten, die über 90.000 bzw. 15.000 Follower haben, dienen jetzt und in Zukunft als Brücke für den direkten Dialog zwischen dem Landkreis und dem ausländischen Publikum.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1714166/Meet_Idyllic_and_Picturesque_Deqing.mp4

Rückfragen & Kontakt:

Claire Yang,

+86-01063072749,

214770718 @ qq.com