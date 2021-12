EMA genehmigt NUVAXOVID®, den Covid-19-Impfstoff von Novavax

Miami (ots/PRNewswire) - Der Markenname NUVAXOVID® wurde von Brand Institute entwickelt, dem weltweit führenden Unternehmen für die Entwicklung von Namen im Pharma- und Gesundheitsbereich

Brand Institute ist stolz darauf, seine erfolgreiche Partnerschaft mit Novavax bei der Benennung ihres von der EMA zugelassenen Covid-19-Impfstoffs bekannt zu geben: NUVAXOVID®. Diese Zulassung ist der fünfte Covid-19-Impfstoff, der in der Europäischen Union zugelassen ist.

„Das gesamte Team des Brand Institute und des Drug Safety Institute gratuliert Novavax zur EMA-Zulassung von NUVAXOVID®", sagte James L. Dettore, Chairman und CEO des Brand Institute. „Der Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 erfordert eine ausreichende Versorgung mit zahlreichen sicheren und wirksamen Impfstoffen. Wir freuen uns darauf, dass dieser Impfstoff auf den Markt kommt."

NUVAXOVID® unterscheidet sich konzeptionell von anderen zugelassenen Covid-19-Impfstoff-Markennamen und ist eine Hommage an seinen Entwickler Novavax mit einem Suffix, das auf die Verwendung als Covid-19-Impfstoff hinweist.

Die EMA ist die erste Gesundheitsbehörde, die NUVAXOVID® zulässt. Die Zulassung des Produkts und seines Markennamens durch andere globale Aufsichtsbehörden erfolgt nach deren jeweiligen Richtlinien, Grundsätzen und Verfahren.

Informationen zu Brand Institute und unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft, Drug Safety Institute

Brand Institute ist weltweit führend in der Entwicklung von Namen im Pharma- und Gesundheitsbereich und verfügt über ein Portfolio von mehr als 3.500 vermarkteten Namen im Gesundheitsbereich für fast 1.000 Kunden. Das Unternehmen ist jedes Jahr Partner bei über 75 % der weltweiten Zulassungen von pharmazeutischen Marken und Freinamen. Drug Safety Institute beschäftigt ehemalige, für die Namensgebung verantwortliche Regulierungsbeamten globaler staatlicher Gesundheitsbehörden, darunter der FDA, der EMA, Health Canada, der American Medical Association (AMA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese Regulierungsexperten haben die Richtlinien zur Namensprüfung in der jeweiligen Behörde mitverfasst, wobei viele von ihnen letztendlich für die Genehmigung (oder Ablehnung) von Markennamenanträgen verantwortlich waren. Diese Fachleute, die jetzt für ein privates Unternehmen arbeiten, bieten den Kunden des Brand Institute branchenführende Beratung in Bezug auf die Sicherheit von Medikamentennamen (d.h. die Vermeidung von Medikationsfehlern), Verpackung und Kennzeichnung.

