AVISO: Mittwoch, 22.12., 09:30, Platz der Menschenrechte: „31 Femizide dieses Jahr in Österreich – Die Regierung muss handeln!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zu den Femiziden in Österreich

Eine Regierung, die angesichts einer so hohen Zahl an Frauen*morden einfach wegsieht, interessiert sich scheinbar einfach nicht für dieses Problem! Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „Für viele Frauen* in Österreich ist die Weihnachtszeit definitiv keine besinnliche Zeit. 31 Femizide alleine in diesem Jahr zeigen, wie stark Gewalt von Männern an Frauen* in der österreichischen Gesellschaft verankert ist. Eine Regierung, die angesichts einer so hohen Zahl an Frauen*morden einfach wegsieht, interessiert sich scheinbar einfach nicht für dieses Problem! “, so die Frauen*sprecherin der SJ, Romana Greiner.



Die SJ veranstaltet dazu am Mittwoch eine Medienaktion, um ihr Anliegen zu verdeutlichen. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Mittwoch, 22.12, 09:30 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at