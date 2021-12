Margaretner Budget 2022

Bezirksvertretung Margareten: Einstimmiger Budgetbeschluss

Wien (OTS/SPW) - „Ein einstimmiger Budgetbeschluss ist wirklich nicht selbstverständlich und ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Bezirksvertretung auch 2022 über Parteigrenzen hinweg konstruktiv für die Margaretner*innen arbeiten und viele, großartige Projekte umsetzen wird“, freut sich Bezirksvorsteherin Silvia Janković.



2022 stehen Margareten Budgetmittel in Höhe von 5.343.900 € zur Verfügung. Im 5. Bezirk wird sehr viel Wert auf die beste Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch auf ein vielfältiges Freizeitprogramm für Pensionist*innen gelegt. Dieser Fokus spiegelt sich auch ganz klar im Bezirksbudget wider: 2022 fließen 2.292.400 € in die Sanierung und Ausstattung von Kindergärten, Schulen, Pensionist*innenklubs, der Musikschule und in die außerschulische Kinder-und Jugendbetreuung (z.B. Parkbetreuung). In Margareten gibt es eine rege Kulturszene und um die vielen, tollen Kulturprojekte noch mehr zu fördern, wurde das Kulturbudget um 20.000 € erhöht – auf nun insgesamt 180.000 €. Ausgesprochen wichtig sind auch die Parkanlagen, die für viele Menschen im Bezirk das erweiterte Wohnzimmer sind. 617.000 € investiert der Bezirk nächstes Jahr in die Grünflächen des Bezirks. (Schluss)

