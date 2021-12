SPÖ-Herr: „Endlich kommt der Heizkesseltausch für einkommensschwache Haushalte!“

1,5 Jahre nach Ankündigung löst Regierung Versprechen ein – viel Zeit verloren

Wien (OTS/SK) - „1,5 Jahre nach ihrer Ankündigung hat es die Regierung endlich geschafft, die Förderung zum Heizkesseltausch bei einkommensschwachen Haushalten auf den Weg zu bringen. Ein ganzes Jahr ging damit für den Klimaschutz verloren!“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Die Umsetzung mit Anfang Jänner ist trotzdem wichtig, denn die hohen Investitionen beim Heizkesseltausch sind für viele Haushalte nicht zu finanzieren. „Energiearmut ist leider ein weit verbreitetes Problem in Österreich. Drei Prozent der Haushalte können es sich nicht leisten, ihre Wohnung im Winter ausreichend warm zu halten!“, erklärt Herr und ergänzt: „Wer sich schon das Heizen nicht leisten kann, für den ist ein Heizkesseltausch ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb ist die zusätzliche Förderung, die bis zu 100 Prozent der Investitionskosten abdeckt, so wichtig!“ ****

Herr erneuert auch ihre Forderung nach Monitoring: „Wir müssen sicherstellen, dass die Förderung treffsicher ist. Außerdem müssen bei hoher Nachfrage die Fördermittel erhöht werden!“ Einen entsprechenden Antrag dafür brachte die Abgeordnete bereits 2020 ein, dieser wurde jedoch von ÖVP und Grünen abgelehnt. Deutlichen Verbesserungsbedarf sieht Herr auch bei der Steuerreform der Bundesregierung: „Höhere Heizkosten durch den CO2-Preis müssen die Mieter*innen stemmen, dabei haben sie gar keine Möglichkeit ihre Heizung zu tauschen oder das Haus zu sanieren. Gerade für Familien, die bereits jetzt ihre Wohnung kaum warmhalten können, ist das eine große zusätzliche Belastung. Wenn die CO2-Steuer sozial und ökologisch sein soll, dann muss sie von den Vermieter*innen getragen werden.“

Die Förderung für einkommensschwache Haushalte und die Übernahme der CO2-Steuer durch die Vermieter*innen sind wichtige Schritte, um ein klimafreundliches Leben für alle möglich zu machen, denn so Herr: „Klimaschutz darf nicht am eigenen Geldbörsel hängen. Wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, müssen wir Klimaschutz für alle Menschen möglich machen!“ (Schluss) ah/up



