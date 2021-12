Sanofi: Spezifische Krebs-Nachsorgeangebote für Frauen sind Thema des Podcasts „Krebs.UndLeben!“ am 23. Dezember

Wien (OTS) - Gerade in der dunklen Jahreshälfte und rund um die Feiertage bleibt für viele etwas mehr Zeit zum Podcast-Hören. Was unterscheidet Frauen und Männer grundsätzlich bei der Gesundheit und speziell im Umgang mit Krebs? Welche spezifischen Angebote brauchen Frauen in der onkologischen Nachsorge, wenn sie selbst oder ihre Angehörigen an Krebs erkrankt sind? Wie intensiv wird in Bund und Ländern in Österreich die Betroffenheit von Frauen durch Krebs thematisiert?

Fragen wie diese stehen am 23. Dezember im Zentrum des nächsten Podcasts „Krebs.UndLeben!“ zur onkologischen Nachsorge. Die Gäste Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel, der Gender Medicine Unit sowie Organisationseinheitsleiterin der Universitätsklinik für Innere Medizin III an der Medizinischen Universität Wien und Mag.a Kristina Hametner, Leiterin des Büros für Frauengesundheit und Gesundheitsziele der Stadt Wien sowie des Wiener Programms für Frauengesundheit, teilen ihr Wissen mit den Hörer:innen.

Die nächsten Podcasts beschäftigen sich im 14-Tage-Rhythmus mit Wissenswertem zur onkologischen Nachsorge rund um "Prävention und Arbeitsmarkt" (5. Jänner 2022), "Krebs später im Leben" (20. Jänner 2022) und "Nachsorge rund um den Beruf" (3. Februar 2022). Interessierte können die Podcasts „Krebs.UndLeben!“ über alle gängigen Plattformen abrufen.

