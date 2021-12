Mandl gratuliert Riener zur Kommandoübernahme in Mali: "Rot-Weiß-Roter Beitrag zum Frieden"

Bundesheer unterstütze Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe, sagt Mandl, stv. Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Europaparlament

Brüssel (OTS) - "Österreich ist in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und der Ausbildung von Fachkräften ein anerkannter und geschätzter Partner. Unsere Einsatzkräfte sind mit Herz und Exzellenz bei der der Sache. Das macht sie neben den Einsätzen in unserem Land auch für globale Missionen so wertvoll. In diesem Sinne gratuliere ich Brigadier Christian Riener zur Kommandoübernahme in Mali. Seine Erfahrung wird vor Ort ein entscheidender Faktor sein", sagt Lukas Mandl, stv. Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zur Kommandoübergabe der EU-Trainingsmission in Mali an Christian Riener, Brigadier des Österreichischen Bundesheeres, heute, Dienstag.

"Es ist wertvoll, dass österreichische Militärangehörige in diesem afrikanischen Land für Stabilität aktiv sind. Seit 2015 ist Stabs- und Ausbildungspersonal des Bundesheeres dort im Einsatz. Im globalen Kontext leisten diese Experten durch Wissenstransfer einen rot-weiß-roten Beitrag zu Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir sagen Bedrohungen durch terroristische Gruppen und der organisierten Kriminalität etwa in Form von Schlepperbanden oder Drogenkartellen den Kampf an", sagt Mandl. (Schluss)

