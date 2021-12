"Weihnachtswunder": Kindergarten Perlenmeer vorerst gerettet

Wien (OTS) - Der Kindergarten „Perlenmeer“, der in Hietzing und Penzing zwei Kindergartenstandorte betreibt, und über dessen Schließung aufgrund eines Konkurses des Trägervereins medial berichtet wurde, ist vorerst gerettet. Der Betrieb konnte mit sofortiger Wirkung wieder aufgenommen, und das pädagogische Personal gehalten werden. So konnten 74 Kindergartenplätze und 12 Arbeitsplätze für Pädagog*innen gerettet werden.

Bei einem Fototermin an einem der Kindergartenstandorte in der Hietzinger Lainzer Straße begrüßten Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und die beiden Bezirksvorsteherinnen Silke Kobald (Hietzing) und Michaela Schüchner (Penzing) den neu gegründeten Trägervereinsvorstand.

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Es ist uns gelungen, in einem sehr raschen Verfahren die notwendigen Prüfungen zur Zulassung des neuen Trägervereins durch die Magistratsabteilung 11 vorzunehmen. Was mir als verantwortlicher Stadtrat besonders wichtig ist, ist, dass durch einen gemeinsamen Kraftakt des neuen Trägervereins, der Stadt Wien und der beiden Bezirke sichergestellt werden konnte, dass die Betreuung der Kinder in den beiden Kindergartenstandorten sehr schnell wiederhergestellt werden konnte und diese auch vorerst gesichert ist! Mein Dank gilt besonders dem neuen Vorstand des Trägervereins, der gewissermaßen über Nacht große Verantwortung übernommen und die notwendigen Unterlagen zur erfolgreichen Zulassung sehr rasch bereitgestellt hat. Insofern kann man tatsächlich von einem kleinen Weihnachtswunder sprechen!“

„Es ist so schön zu sehen, wie ein Weihnachtswunder gelingen kann, wenn alle an eine Lösung glauben und an einem Strang ziehen. Mein Dank gilt den engagierten Eltern, die den Kindergarten selbstverwaltet fortführen, den vielen involvierten Institutionen für ihr beherztes Handeln und Vizebürgermeister Wiederkehr und der Stadt Wien den Magistratsabteilungen 10 und 11 dafür, dass der Betrieb nun unter Leitung der Eltern fortgeführt werden kann“, freut sich Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald, dass der Kindergarten Perlenmeer nicht vor Weihnachten abrupt geschlossen werden musste.

Ihre Amtskollegin Michaela Schüchner aus Penzing, die in der Linzer Straße ebenfalls einen Perlenmeer-Standort hat, ergänzt: „Ich freue mich, dass so viele Eltern aktiv geworden sind. Nur durch ihren Einsatz war eine so rasche Rettung des Kindergarten Perlenmeer möglich.“

Die neue Obfrau des Trägervereins, Florance von Gleichen schildert die Ereignisse der vergangenen Tage wie folgt: „ Als die Perlenmeer-Kindergärten knapp vor Weihnachten unerwartet den Betrieb einstellen mussten, standen plötzlich 74 Kinder und 12 Mitarbeiterinnen von einem Tag auf den anderen quasi "auf der Straße". Wir, eine Gruppe von engagierten Eltern, waren der Meinung, dass wir das einfach nicht zulassen dürfen und schlossen uns daher spontan zusammen, um den Fortbestand der Kindergärten zu sichern. Unser Vorstandsteam bring dabei alle notwendigen Voraussetzungen mit: Von der finanziellen Expertise über den pädagogischen Sachverstand bis hin zu Managementqualifikationen und Rechtsverständnis, ist alles vertreten. So waren wir innerhalb weniger Tage in der Lage, den Betrieb wieder aufzunehmen. Schnell war ein gemeinnütziger Verein gegründet, welcher die Kindergärten fortan als Elternverein führen wird. Nach lediglich zwei Schließtagen war das Weihnachtswunder vollbracht, an das niemand so recht glauben wollte: die Kindergärten hatten wieder geöffnet!

Nach der Wiedereröffnung in die strahlenden Kinderaugen zu blicken, war ein Gefühl, das nicht in Worte zu fassen ist“

Zur Deckung der Initialkosten, die derzeit von den Eltern privat getragen werden, hat der neue Trägerverein ein Spendenkonto eingerichtet Nähere Informationen gibt es hier: Spenden@perlenmeer.info

