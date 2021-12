Land NÖ unterstützt die Errichtung der Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Grünbach am Schneeberg

LR Teschl-Hofmeister: Einrichtung des Vereins Lebensbogen soll bestehendes Angebot in NÖ ergänzen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung die Unterstützung bei der Errichtung einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung für den Verein Lebensbogen in Grünbach am Schneeberg beschlossen.

„Als Sozial-Landesrätin freut mich der Beschluss der niederösterreichischen Landesregierung, die Errichtung dieser Tagesstätte mit bis zu 400.000 Euro zu unterstützen, sehr. In Niederösterreich ist es uns ein großes Anliegen, dass Menschen mit Behinderung kompetente Betreuung und Begleitung erfahren und einen gut umsorgten Platz in unserer Gesellschaft finden“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Verein Lebensbogen bietet seit Beginn des Jahres Menschen mit Behinderungen den Raum, um eigenverantwortlich leben, wohnen und arbeiten zu können. „Mit der Förderung möchten wir sicherstellen, dass die notwendigen Umbauarbeiten geleistet werden können und damit dieses so wertvolle Projekt für Menschen mit Behinderung noch besser ausgebaut werden kann“, erklärt Teschl-Hofmeister abschließend.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

