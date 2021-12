LHStv. Schnabl: „Rettung des Ötscher durch Regierungsbeschluss nun endgültig besiegelt!“

SPÖ-Einsatz für Skifahren am Ötscher hat Wirkung gezeigt; Land NÖ übernimmt Hochkar und Lackenhof; Verträge bzw. Finanzierung in der heutigen Regierungssitzung beschlossen

St. Pölten (OTS) - LHStv. Franz Schnabl zeigt sich – ob des heutigen Beschlusses in der Regierung - erfreut, dass ÖVP-Danninger nach massivem Einsatz von Bgm. Renate Rakwetz und vielseitig aufgebautem Druck eingelenkt hat und das Land NÖ den Skilauf am Ötscher weiterführt: „Nachdem die Mehrheitspartei eine Region unnötig in große Schwierigkeiten gebracht hat, wurde nun ein vorläufiges ‚Happy End‘ per Regierungsbeschluss besiegelt. Was es jetzt rasch braucht ist Sicherheit für die Gemeinde, die Region, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, etc. über 2023 hinaus. Das Land NÖ ist hier gefordert und muss – in Zusammenarbeit mit der Region und aller Betroffener vor Ort – für eine langfristige Etablierung des Gebiets um den Ötscher als Ganzjahres-Erlebnis-Destination sorgen. Wir werden diesen Prozess mit unseren Ideen und Initiativen als SPÖ-Landesregierungsmitglieder, aber auch als Sozialdemokratie in Niederösterreich unterstützen. Die Entwicklung des ländlichen Raums ist für uns nicht nur eine gut klingende Floskel, sondern ein ehrliches Anliegen und Auftrag an eine umsichtig gestaltende Politik. Wir werden sehr genau darauf schauen, dass noch 2022 ein Konzept auf dem Tisch liegt, das der Region und das Naherholungsgebiet um den Ötscher langfristig Planungssicherheit bietet.“

Zur Vorgeschichte: Die ÖVP-Regierungsmitglieder sind erst zur Einsicht gekommen, dass es den Ötscher zu retten gilt, als der Druck durch eine Petition, die Gemeinde, die regionale Wirtschaft, die Bevölkerung, die ArbeitnehmerInnen und vieler, die die Region als Naherholungsgebiet schätzen zu groß geworden ist. Die Ansetzung einer Sonder-Landtagssitzung durch die SPÖ und die FPÖ hat dann noch den zeitlichen Druck erhöht, bereits frühzeitig eine Lösung präsentieren zu müssen.

Eine Schließung des Skigebiets hätte einer Region den Boden unter den Füßen weggezogen.

