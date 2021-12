APA-OTS – Die Highlights 2021

Das waren die zugriffsstärksten Presseaussendungen auf www.ots.at – Rückblick auf Top-Videos und PR-Bilder des Jahres

Wien (OTS) - Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen www.ots.at bot Unternehmen, Organisationen und Medien auch 2021 eine zentrale Plattform für Kommunikation und Recherche. Doch welche Themen waren 2021 besonders gefragt? Ob Politik, Wirtschaft oder Kultur: APA-OTS hat die klickstärksten Aussendungen in den einzelnen Ressorts, die Top-Videos und eine Auswahl an eindrucksvollen PR-Bildern zusammengefasst.

Das waren die klickstärksten Presseaussendungen 2021

Im Frühjahr 2021 planten womöglich viele Menschen erste Auslandsreisen, weswegen die Aussendung des Gesundheitsministeriums zur coronabedingten Einreise-Verordnung am 3. Februar auf großes Interesse stieß und damit die Liste der Top-Aussendungen des Jahres 2021 – nicht nur im Politik-Ressort – anführt.

Die allgemeine Krisenstimmung im November sowie Falschmeldungen über unangekündigte Stromabschaltungen riefen am 8. November das Innenministerium auf den Plan. In einer Aussendung wurde bekräftigt, dass die Stromversorgung Österreichs sichergestellt sei. Die Aussendung über die „Blackout-Übung“ führt die Hitliste im Ressort Chronik an.

Im Wirtschaftsressort führt eine Aussendung der Volksanwaltschaft das OTS-Klickranking an. Diese gab bekannt, den „Arbeitslosenbonus“ in Zeiten der Corona-Pandemie auch für Menschen durchgesetzt zu haben, die an einem AMS-Kurs oder an anderen Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation teilgenommen hatten. Diese Personen waren zuvor nicht berücksichtigt gewesen.

Corona dominierte auch das Ressort Kultur: Die Ankündigung einer ZIB-Spezial-Sendung im ORF zu den Coronamaßnahmen Anfang Februar verzeichnete die meisten Zugriffe. Mit Spannung wurde damals die Pressekonferenz der Bundesregierung erwartet, in der mögliche Öffnungsschritte bekanntgegeben werden sollten.

Ein erfreuliches Thema, nämlich „9 Plätze – 9 Schätze“, der „ESC der schönsten Plätze des Landes“, belegt den ersten Rang im Ressort Medien. Bereits zum achten Mal in Folge wurden am Nationalfeiertag die Finalisten der schönsten heimischen Plätze vorgestellt. Gewonnen hat 2021 übrigens der Wiegensee in Vorarlberg.

Die meistgeklickte OTS-Aussendung im Ressort Karriere betraf den designierten Generaldirektor der Raiffeisen NÖ-Wien. Michael Höllerer wird diese Position ab Juni 2022 übernehmen.

Diese Videos fanden den größten medialen Niederschlag

Unter den Spitzenreitern der über APA-OTS verbreiteten Videos findet sich 2021 ein Erklärvideo zu den im Februar frisch zugelassenen „Wohnzimmertests“ von Medical United. Die Spuck-, Lutsch- oder Nasentests für den Hausgebrauch waren ab diesem Zeitpunkt in Apotheken erhältlich.

Zahlreiche Medien haben außerdem das Video zum Exportpreis 2021 der Wirtschaftskammer Österreich übernommen: Darin würdigte die WKÖ Unternehmen, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich vorantreiben.

Beachtliches redaktionelles Echo fand ein Video der Medizinischen Universität Wien über das Aufnahmeverfahren MedAT zum Medizinstudium in Österreich. 12.777 Interessierte hatten an den Aufnahmetests für die Medizinischen Unis Wien, Innsbruck und Graz sowie der Johannes Kepler Uni Linz teilgenommen.

In ausdrucksstarken PR-Bildern durch das Jahr 2021

Im vergangenen Jahr wurden rund 12.000 Bilder über APA-OTS verbreitet. Auch 2021 finden sich wieder zahlreiche spannende und lebendige PR-Fotos auf www.ots.at. Das Team von APA-OTS hat eine Auswahl der eindrucksvollsten PR-Bilder in einem Slide zusammengestellt.





Über APA-OTS Originaltext-Service GmbH



APA-OTS Originaltext-Service GmbH ist der größte Verbreitungsservice für Presseaussendungen in Österreich. Die 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur verbreitet PR-Materialien (Text, Bild, Grafik, Audio, Videoformate) im Originalwortlaut unter inhaltlicher Verantwortung des Aussenders an Medien und Empfänger im In- und Ausland. OTS-Aussendungen werden auf www.ots.at publiziert und sind dort auch im Archiv gespeichert. Sämtliche PR-Dienstleistungen der APA-Gruppe (Produzieren, Recherchieren, Verbreiten, Monitoren, Analysieren) sind unter dem Markendach „APA-Comm“ gebündelt, zentrales Tool der Kommunikationsarbeit ist dabei der PR-Desk von APA-Comm.

Das Jahr 2021 in OTS-Bildern Jahresrückblick hier ansehen

Rückfragen & Kontakt:

APA – Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

http://www.apa.at