Kindertheater, Shakespeare und Molière

Vorstellungen in Krems, Baden und St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 23. Dezember, zeigt Christoph Bochdansky einem jungen Publikum ab vier Jahren ab 16 Uhr im Kino im Kesselhaus am Campus Krems seine Kinderfigurentheaterproduktion „Der Weihnachtsfuchs“ über ein Weihnachtswunder im verschneiten Winterwald. Nähere Informationen und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Das Landestheater Niederösterreich gastiert heute, Dienstag, 21., und morgen, Mittwoch, 22. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr mit Rikki Henrys Inszenierung von William Shakespeares „Othello" an der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

In St. Pölten selbst setzt das Landestheater seinen Spielplan am Dienstag, 28. Dezember, ab 16 Uhr mit Mira Lobes „Das Städtchen Drumherum" in der Theaterwerkstatt fort. Am Freitag, 31. Dezember, gibt es ab 14 Uhr eine weitere Aufführung. Am Silvestertag, Freitag, 31. Dezember, steht zudem ab 16 und 20 Uhr „Molières Schule der Frauen" von Molière in der Regie von Ruth Brauer-Kvam auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse