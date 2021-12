ORF III am Mittwoch: Fünfteiliger Programmabend in Erinnerung an Publikumsliebling Sepp Forcher

Mit u. a. „André Hellers Menschenkinder“, Doku-Zweiteiler „Durchs Land mit Sepp Forcher“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 22. Dezember 2021, würdigt ORF III Kultur und Information den kürzlich verstorbenen ORF-Präsentator Sepp Forcher mit einem fünfteiligen „In memoriam“-Schwerpunkt ab 20.15 Uhr. Zum Auftakt steht eine 2016 entstandene Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ mit Sepp Forcher auf dem Programm: In einem sehr persönlichen Gespräch erzählt er über seine Kindheit während des Kriegs im Salzburger Pongau, seinen Beruf als Hüttenwirt am Großglockner und seine Berufung als Vermittler von Traditionen im österreichischen Fernsehen.

Danach zeigt ORF III den Zweiteiler „Durchs Land mit Sepp Forcher“ (21.20 Uhr) aus dem Jahr 2019, in dem der Publikumsliebling jene Orte besucht, die ihm besonders am Herzen liegen und die er bis dahin – zumindest filmisch – noch nicht erschlossen hatte. In Folge eins führt die Reise vom Ötztal, über Kötschach-Mauthen und das Maltatal bis Grünau im Almtal, in Teil zwei (22.10 Uhr) geht’s ins Mühlviertel. Dabei besticht der Präsentator mit seinem Wissen über das ländliche Österreich und bekundet ein weiteres Mal seine Nähe zur Bevölkerung.

Anschließend ist die „Land der Berge“-Neuproduktion „Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher“ (23.00 Uhr) zu sehen. Darin erzählen das bergbegeisterte Trio Sepp Forcher, Herbert Gschwendtner und Peter Radacher von ihrer alpinen Verbundenheit. So schildert Forcher seine Kindheitserinnerungen in Werfenweng und sein Leben als Bergsteiger und Hüttenwirt.

Den Abend beschließt das 2020 produzierte „Heimat Österreich“-Porträt „Sepp Forcher – Mein Leben“ (23.50 Uhr), in dem auch Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen.

