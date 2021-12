Microsoft spendet an CS Haus für Mutter und Kind (MUKI)

Die Microsoft Mitarbeiter*innen haben in einer Aktion zusammengelegt und es ist eine Spende von insgesamt 15.000 Euro an die CS Caritas Socialis Einrichtung zusammengekommen.

Wien (OTS) - Das CS Haus für Mutter und Kind (MUKI) bekommt ein ganz besonderes und umso überraschenderes Weihnachtsgeschenk: Eine Spende von 15.000 Euro, welche Müttern und Kindern, die psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt wurden, hilft, wieder einen geregelten Alltag zu erfahren und wieder einen Weg in ein autonomes Leben zu finden.



„Es ist jetzt die richtige Zeit, an die zu denken, die es gerade nicht so gut haben. Statt dem Firmen-Weihnachtsgeschenk haben unsere Mitarbeitenden den Betrag für Mütter und Kinder in Not gespendet. Das freut mich und entspricht auch unserer Unternehmenskultur. Die Arbeit von MUKI ist für uns als Gesellschaft sehr wichtig, sehr herausfordernd und verdient jede Unterstützung“, so Ingrid Heschl, Leiterin Human Resources bei Microsoft Österreich.

Eine Spende, die Kindern, die mit psychischer und physischer Gewalt konfrontiert wurden, Halt gibt

Im CS Haus für Mutter und Kind werden aktuell 16 Mütter und 23 Kinder betreut. Mit insgesamt 17 Wohneinheiten bietet das MUKI Müttern und Kindern, die von psychischer und physischer Gewalt betroffen sind, bis zu zwei Jahre eine Unterkunft. Das Ziel ist es, Frauen beim Aufbau eines sozialen Umfelds zu unterstützen und somit die Basis für gewaltfreies Leben zu legen. Pro Jahr benötigt die Einrichtung insgesamt 140.000 Euro an Spenden, die den Familien vorübergehend ein Zuhause ermöglichen, bei einer Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche unterstützen und durch Förderung und Begleitung der Kinder und Mütter ein stabiles und selbstständiges Leben ermöglichen. Gerade in der Phase der Pandemie, in der Gewalt in bereits belasteten Familien verstärkt auftritt, wird vermehrt Unterstützung benötigt.

Ein Rettungsanker für Frauen und Kinder in Not

Häufig treten Frauen an die CS Caritas Socialis heran, bei denen die Flucht aus der eigenen Beziehung oftmals der einzige Ausweg ist. In einigen Situationen hilft bereits eine Beratungsstelle, bei der Kleidung und Lebensmittel angeboten werden, jedoch ist in gravierenderen Lebenslagen ein normaler Alltag nicht mehr möglich.

Im CS Haus für Mutter und Kind wird daher versucht, die nötige Grundlage zu schaffen, sodass die vielfach verzweifelten Frauen und Kinder wieder selbstbestimmt und selbstständig ein geregeltes Leben und einen sicheren Alltag führen können. Im Vordergrund steht ebenso die Kindesbetreuung, die oftmals gerade am Anfang bei der Ankunft der Frauen, nicht gewehrleistet werden kann. Erst nach erfolgreicher Krisenintervention und Traumatherapie ist wieder Energie dafür vorhanden. Ab dann werden auch Themen wie Beruf und Ausbildung schlagend.

„Die Frauen kommen meist mit nichts, außer der Kleidung, die sie am Körper tragen, zu uns und beziehen eine kleine Wohneinheit mit Dusche und Toilette. Sie bauen sich alles vom Grund auf: von Geschirr bis Bettwäsche, einigen Spielzeugen, bis hin zum Essenseinkauf. Meist haben die Frauen die Mindestsicherung, aber wenn sie es am Beginn aufgrund der Traumatisierung nicht schaffen, selbst für sich zu sorgen, dann greifen wir auch finanziell unter die Arme, damit das Notwendigste da ist. Dank der Spende von Microsoft können wir Frauen mit ihren Kindern versorgen, bis für diese wieder ein geregeltes Leben in Selbstständigkeit denkbar ist. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Microsoft Mitarbeiter*innen!“, so Human Vahdani, Bereichsleitung CS Haus für Mutter und Kind.

Microsoft ermöglicht drei Müttern und ihren Kindern zweijährige Unterstützung

Die Spende von Microsoft ermöglicht drei Müttern mit ihren Kindern eine zweijährige Betreuung im MUKI, die die notwendige Unterstützung in Form von Kleidung, Psychotherapie, Kinderbetreuung, Schulsachen und Haushaltsgrundausstattung bekommen.

Seitens der CS Caritas Socialis herrscht Dankbarkeit auf allen Ebenen. Unternehmenssprecherin Sabina Dirnberger-Meixner fasst diese zusammen: „Herzlichen Dank im Namen der CS an die Mitarbeiter*innen von Microsoft Österreich, die Menschlichkeit mit Ihrer großartigen Spendenaktion bewiesen haben. Danke für Ihre Weichenstellung für einen Ausstieg aus der Gewaltspirale für jene Frauen und Kinder, die wir im CS Haus für Mutter und Kind betreuen.“

