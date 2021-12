Sacher spendet dem Samariterbund 100 Stück Original Sacher-Torten für armutsgefährdete Kinder

Die weltberühmte Schokoladentorte wird an Kinder aus sozial benachteiligten Familien verteilt.

Wien (OTS) - „Uns ist es ein großes Anliegen, mit der Original Sacher-Torte den Kindern ein wenig Freude zu bereiten“, sagt Andreas Keese, Direktor des Hotel Sacher Wien. Das ist dem weltbekannten Familienunternehmen Sacher mit der Spende von 100 Stück Original Sacher-Torten ganz bestimmt gelungen. Die Torten wurden an Kinder der Sozialmarkt-Kund*innen verteilt. Die Freude bei den Kleinen, in deren Familien die finanziellen Möglichkeiten für Süßigkeiten und Torten sehr begrenzt sind, war riesig.

„Wir bedanken uns sehr herzlich beim Hotel Sacher Wien für die großzügige Spende von 100 Stück Original Sacher-Torten, mit denen wir gemeinsam Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Weihnachtszeit versüßen können“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Der Samariterbund Wien unterstützt mit verschiedenen Aktivitäten Kinder und Jugendliche, die es im Leben nicht so gut getroffen haben. Dabei ist die Hilfe und Spende durch Unternehmen und Privatpersonen unerlässlich.

Der Schokotraum von 100 Stück Original Sacher-Torten wurde den Kund*innen bei ihrem Einkauf in einem der fünf Sozialmärkte des Samariterbundes als weihnachtliche Überraschung mitgegeben. In den Sozialmärkten werden Waren des täglichen Bedarfs zu besonders günstigen Preisen für Menschen mit geringem Einkommen angeboten. Der Großteil der Kund*innen sind neben Pensionist*innen vor allem kinderreiche Familien und Alleinerzieherinnen. Die Möglichkeit, den Familien, die oft am Rande der Gesellschaft leben und gewohnt sind, nur für das Allernotwendigste Geld ausgeben zu können, eine Freude zu bereiten, ist nur dank Partner*innen und Unterstützer*innen möglich. Der Samariterbund Wien bedankt sich vielmals für die Spenden!

