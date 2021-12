"Die Politik-Insider" morgen um 21:50 Uhr auf PULS 24: Der innenpolitische Jahresrückblick

Turbulentes Jahr 2021, Ausblick 2022 – bei Gundula Geiginger diskutieren Florian Klenk, Ida Metzger und Paul Ronzheimer

Wien (OTS) - Die Politik-Insider bei Gundula Geiginger blicken morgen um 21:50 Uhr auf PULS 24 auf das innenpolitische Geschehen jenseits der Pandemie zurück. Dabei werfen sie auch einen Blick in die Zukunft: Von Kurz bis Nehammer, vom Ibiza-U-Ausschuss bis zum geplanten ÖVP-U-Ausschuss zu mutmaßlichen Korruptionsaffären. "Die Politik-Insider" beantworten Fragen wie: Welche Weichen wurden dieses Jahr mit dem Regierungswechsel in Österreich gestellt, welche mit der Ampel-Koalition in Deutschland? Und wie innovativ ist Österreich in Sachen Klimawandel, Stichwort "Aus für den Lobau-Tunnel"?

Das diskutieren Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, Ida Metzger, Journalistin beim Kurier und Paul Ronzheimer, Stv. Chefredakteur der BILD-Zeitung.

"Die Politik-Insider" am Mittwoch, 22. Dezember, um 21:50 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

