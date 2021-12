Die GLOBAL 2000 Kochrezepte-Recherche 2021: 51 % der Rezepte mit Fleisch

Schlechte Nachrichten für Gesundheit und Klima: Weniger als ein Drittel der Rezepte ohne Fleisch und nur 6% vegan

Wien (OTS) - Besonders in Herbst und Winter wird viel zu Hause gekocht und auch leidenschaftliche Restaurant-Besucher:innen igeln sich in ihrer Küche ein, um sich selbst und andere zu bekochen. Die vielen Feiertage der kalten Jahreszeit laden dazu ein, in der Küche zu experimentieren und auch neue Gerichte auszuprobieren – sei es zur Freude oder zur Prüfung der bekochten Personen.

Viele koch-affine Menschen holen sich neue Anregungungen und Impulse für das häusliche Restaurant aus den populären Koch-Magazinen, die es im Lebensmitteleinzelhandel und in der Trafik gibt. Die hohen Auflagezahlen dieser Publikationen sind ein Beleg ihrer Beliebtheit. GLOBAL 2000 hat nun eine Querschnitts-Recherche angestellt und insgesamt 14 Herbst- und Winter-Ausgaben von 5 verschiedenen Magazinen nach Art der empfohlenen Rezepte durchleuchtet.

Empfehlungen gegen Trend und Vernunft

Die Ergebnisse waren erwartbar und leider nicht erfreulich: die überwiegende Mehrheit der Rezepte für Hauptspeisen, Vorspeisen, Snacks, Suppen und Salate benötigte vor allem eine Zutat, nämlich Fleisch. Von 328 durchleuchteten Rezepten waren 51% mit Fleisch, 13 % mit Fisch, 30% vegetarisch und nur 6% vegan.

„Der hohe Fleischkonsum in Mitteleuropa ist ein großes Problem für die Bevölkerungsgesundheit und Mitverursacher der Klimakrise.“ kritisiert Dagmar Gordon, Expertin für Ernährung bei GLOBAL 2000, „Wir müssen endlich unsere Gewohnheiten umstellen, sonst kommen wir bald wortwörtlich in des Teufels Küche. Es kann nicht oft genug gesagt werden: Es muss nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch – das ist der menschlichen Gesundheit nicht zuträglich und die dafür benötigte intensive Landwirtschaft gefährdet Biodiversität und Klima. Auch, dass dem Trend zu veganer Ernährung bei den Koch-Empfehlungen kaum Rechnung getragen wird, hat uns offen gestanden überrascht.“

Die industrielle Fleischproduktion ist eine finstere Sackgasse

Bereits im Jänner 2021 wiesen GLOBAL 2000 gemeinsam mit Vier Pfoten und der Heinrich Böll-Stiftung mit dem „Fleischatlas 2021“ darauf hin, dass das System der industriellen Fleischproduktion an allen Ecken und Enden kracht. Es ist fast immer von extrem prekären und/oder gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen geprägt und basiert auf Ausbeutung – nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren und der Natur. Es ist kaum nachvollziehbar, wie wenig sich ändert, trotz der seit nun fast zehn Jahren anhaltenden öffentlichen Kritik und der vielen Skandale rund um das Nahrungsmittel Fleisch.

Die Magazine im raschen Vergleich

Das im Zeitschriftenhandel erhältliche „Kochen & Küche“ enthielt noch die meisten fleischlosen Rezepte, während das über HOFER-Filialen vertriebene Magazin „Einfach kochen“ mit über 62% Fleischgerichten der Spitzenreiter der Fleisch-Tiger im Rahmen des kleinen Tests war. Weiters untersucht wurden GUSTO, Frisch gekocht (BILLA) und Mahlzeit (SPAR).

„Wir schlagen den Redaktionen der erwähnten Magazine vor, ihren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen – denn sie können es! Und dass sie damit auch einen Beitrag zur Bevölkerungsgesundheit leisten, ist nicht weniger wichtig.“ so Gordon abschließend.





