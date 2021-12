FPÖ - Mahdalik will mit Joe Biden auf Augenhöhe reden

Gespräche der Stadt mit illegalen Baustellenbesetzer suboptimal

Wien (OTS) - „Was man aus illegalen Baustellenbesetzungen so alles lernen kann. Wer Gesetze bricht, Verordnungen übertritt, illegale Bauwerke und Feuerstellen errichtet, gegen Coronamaßnahmen verstößt, hackenstad ist und streng riecht, wird von der Stadt Wien zu ‚Gesprächen auf Augenhöhe‘ eingeladen. Also ich glaub ja nicht, dass ich Gehör im Weißen Haus gefunden hätte, wenn ich durch illegales Campieren vor der US-Botschaft in Wien ‚Gespräche auf Augenhöhe‘ mit Joe Biden über die Atom- und Braunkohlekraftwerke in den Vereinigten Staaten sowie die Frisur von Donald Trump gefordert hätte. Mein ziviler Ungehorsam wäre nach spätestens 0,8 Sekunden wieder vorbei gewesen, dann würd ich schon mit dem Taxi ins Lorenz-Böhler gurken“, malt sich der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher, LAbg. Toni Mahdalik, das jähe Ende einer ambitionierten Protestaktion aus und fordert die umgehende Räumung der besetzten Baustellen und den raschen Baubeginn für die Stadtstraße.

Diese würde etwa die Ortskerne von Hirschstetten und Aspern um 6.000 bzw. 8.000 Autos pro Tag entlasten und so eine massive Reduktion der Abgas-, Feinstaub- und Lärmbelastung für über 100.000 Anrainer in Aspern, Breitenlee, Essling, Hirschstetten und Stadlau bedeuten. Gemeinsam mit dem S1-Lückenschluss zwischen Schwechat und Hirschstetten samt Lobautunnel würde die Stadtstraße aber auch 75.000 Tonnen CO2 weniger für Wien mit sich bringen.

„Warum Gewessler, Ellensohn & Co. das verhindern und so das Weltklima retten wollen, wissen die Ältesten nicht. Das ist umso unverständlicher, als die Wiener Grünen in ihrer Koalitionszeit zwischen 2010 und 2020 rund um die Seestadt mit 8.500 weitere 10.000 Wohnungen gewidmet haben, die über 200.000 m2 fruchtbares Ackerland versiegeln werden. Wenn die grünen Oberbetonierer die dadurch in einigen Jahren rund 260.000 Menschen im 22. Bezirk durch die Streichung von Entlastungsstraßen weiter in einer Stauhölle schmoren lassen wollen, ist das für mich eine einzige Schweinerei“, sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik im heutigen von den Freiheitlichen verlangten Sonderlandtag zur Stadtstraße. (Schluss)gr/ea/ta/ga/in

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at