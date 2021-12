"Wund?Gesund!" setzt 2022 mit Agentur-Trio Eipeldauer-Consulting, communication matters und Healthcare D3 die Segel neu

Wien (OTS) - Die Initiative "Wund?Gesund!" ist ein Zusammenschluss aus Unternehmen und Kooperationspartner*innen aus dem Gesundheitswesen, die ein gemeinsames Ziel eint: Die multiprofessionelle und interdisziplinäre moderne Wundmedizin allgemein bewusster zu machen und den Nutzen für Patient*innen in den Vordergrund rücken. "Die Maximen von 'Wund?Gesund!' sind die bestmögliche Versorgung der Patient*innen, Evidenz und mehr Transparenz bei der Erstattung von Verbandsstoffen. Wir freuen uns sehr, im kommenden Jahr mit dem Agentur-Trio Eipeldauer-Consulting, communication matters und Healthcare D3 die Segel neu zu setzen", erklärten die beiden Sprecher*innen der Initiative Mag.a Martina Laschet und Mag. Philipp Lindinger, der auch AUSTROMED-Geschäftsführer ist, am Dienstag. *****

Ausschlaggebend für die Beauftragung im Rahmen eines mehrstufigen Konsultations- und Präsentationsverfahrens war die Schwerpunktsetzung auf strategische Überlegungen: "Wir wollen zunächst die Anforderungen unseres Stakeholder*innen-Umfelds an unsere Plattform verstehen, damit wir unseren Beitrag zu einer besseren modernen Wundmedizin in Österreich darauf abstimmen können. Dann gilt es, kommunikativ die nächsten Schritte zu setzen – im Web, in Social Media und in klassischen Medien", so Laschet weiter.

Das auf den Gesundheitsbereich spezialisierte Public-Affairs- und PR-Beratungsunternehmen Eipeldauer-Consulting e.U. wurde 2019 gegründet. Gründer und Eigentümer Mag. Michael Eipeldauer: "Wir setzen auf Zusammenarbeit - mit Top-Kunden aus dem Pharma- und Medizintechnikbereich, aus der medizinischen Wissenschaft und aus dem Bereich der Gesundheitsdienstleister. Die Initiative 'Wund?Gesund!' hat sich für uns entschieden, weil wir das komplexe österreichische Gesundheitswesen im Detail kennen."

