AstraZeneca: Anpacken gegen soziale Ungleichheit

Gelebte Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr fanden bei den Volunteering Days bei AstraZeneca wieder zahlreiche Aktionen statt, deren Erlös sozial benachteiligten Menschen in Österreich zugutekommt. Die Aktivitäten, die von den Mitarbeiter:innen von AstraZeneca gesetzt wurden, reichten von Spenden für die „Kinder-Krebs-Sozialhilfe-Mission-Hoffnung“ bis zu einer Auktion zu Gunsten der Initiative KUKI. Den Abschluss der Volunteering-Aktivitäten 2021 bildete die Geschenkübergabe an die Organisation ADRA am 17. Dezember. +++

Wien, 21. Dezember 2021 – Die Volunteering Days, bei denen sich die Mitarbeiter:innen über das Jahr verteilt an verschiedenen gemeinnützigen Aktivitäten beteiligen, haben mittlerweile schon Tradition bei AstraZeneca. Den Abschluss bildet dieses Jahr wieder die Übergabe von Weihnachtspäckchen an die Organisation ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Es ist bereits das dritte Mal, dass AstraZeneca Mitarbeiter:innen diese Weihnachtsaktion unterstützen. „ Wir freuen uns immer wieder über die liebevoll zusammengestellten Päckchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AstraZeneca. Mit dem Fortschreiten der Pandemie sind wir umso mehr auf die Hilfe und Spenden von außen angewiesen. AstraZeneca ist uns dabei ein treuer und verlässlicher Partner “, so der Geschäftsführer von ADRA, Marcel Wagner. „ Es ist toll zu sehen, mit wie viel Freude und Kreativität unsere Mitarbeiter:innen die Pakete zusammenstellen und wir sind stolz auf unsere bereits mehrjährige gute Zusammenarbeit mit der ADRA “, freut sich Nora Mayr, Communication bei AstraZeneca Österreich.

Kunst und Sport als Anreiz

Einen Spendenbetrag von 3.000 Euro überreichte AstraZeneca an die Organisation KUKI (Kunst hilft Kindern). KUKI ist eine Initiative der Österreichischen Gesellschaft für Kunst und Medizin, deren Ziel es ist, Kindern zu helfen, die bereits in jungen Jahren gesundheitliche Herausforderungen zu meistern haben. Anhand einer virtuellen Slideshow hatten die Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, an die Organisation KUKI zur Verfügung gestellte Gemälde von Künstler:innen zu kaufen. „ Wir freuen uns über die Initiative von AstraZeneca und danken für den Beitrag, mit dem wir wieder viele Kinder unterstützen können und gleichzeitig den jungen Künstlerinnen und Künstlern besondere Wertschätzung ihren Werken gegenüber zum Ausdruck bringen können “, so Ao. Univ. Prof. Dr. Manfred Marx, Abteilung Pädiatrische Kardiologie Univ. Klinik Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Wien, Vorsitzender der KUKI Initiative.

Damit auch die Bewegung nicht zu kurz kommt, wurde das Wochenende des Krebsforschungslaufes der Medizinischen Universität Wien zum „Bewegungswochenende“ ausgerufen. Die dabei von den Mitarbeiter:innen "erlaufenen" Kilometer wurden in eine Spende von 1.500 Euro für die „Kinder-Krebs-Sozialhilfe-Mission Hoffnung“ umgemünzt.

„Volunteering Days“ als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie bei AstraZeneca

Die „Volunteering Days“ sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von AstraZeneca und finden bereits mehrere Jahre statt. Dafür werden verschiedene gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen gemeinsam von den Mitarbeiter:innen ausgesucht. Dabei geht es darum, finanziell oder mit „Hands-on-Aktivitäten“ zu unterstützen. „ Unser gesamtes Team von AstraZeneca freut sich immer sehr auf die Aktivitäten rund um die Volunteering Days und ist mit Herz und Tatkraft dabei, um so jene zu unterstützen, die sich nicht selbst helfen können. Gerade in herausfordernden Zeiten wie während einer Pandemie – in der das soziale Ungleichgewicht zunimmt, ist es uns ein Anliegen, hier einen Beitrag zu leisten “, so Karin Storzer, Head of Communications bei AstraZeneca.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at. oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

