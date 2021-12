Taborsky: ÖVP lehnt Flächenwidmungsplan in Hadersdorf und Augustinerwald ab

Ortsbildschutz in Penzing von enormer Wichtigkeit

Wien (OTS) - „Der Großteil von Penzing hat einen dörflichen Charakter. Vor allem deshalb ist der Ortsbildschutz von enormer Wichtigkeit. Die Menschen wollen bei der Gestaltung ihres Lebens- und Wohnraumes eingebunden werden“, so der Penzinger Gemeinderat Hannes Taborsky.

In diesem Bereich herrsche in Penzing aber leider Gefahr in Verzug. Vor wenigen Tagen sei von Stadtrat Wiederkehr der Spatenstich der Volksschule in der Dreyhausenstraße vorgenommen worden. „Dabei ist aber verschwiegen worden, dass die neue Schule direkt in den Sportplatz der Volksschule Märzstraße hineingebaut wird. Damit wird dieser Schule die letzte Möglichkeit entzogen, mit den Kindern ins Freie zu gehen“, so Taborsky. Weder die Direktoren noch der Elternverein waren informiert oder eingebunden.

Ähnlich gelagert sei es auch beim Flächenwidmungsplan für Hadersdorf und Augustinerwald, der in der gestrigen Gemeinderatssitzung von Rot und Pink beschlossen wurde. Beim Augustinerwald wurde nach jahrzehntelangem Verfahren die Stellungnahme des Siedlervereins aus fadenscheinigen Gründen nicht eingearbeitet. In Hadersdorf sei 2020 ohne Anlassfall ein neuer Flächenwidmungsplan vorgelegt worden. Dabei sollte der Ensembleschutz für jedes zweite Gebäude ausgesetzt werden, also quasi ein „Emmentaler-Ensembleschutz“ verordnet und eine höhere Verdichtung genehmigt werden.

Zwar sei in weiterer Folge der Plan in Zusammenhang mit dem Ensembleschutz angepasst worden. Die Verdichtung sei jedoch weiterhin möglich. „Die ÖVP hat diesem Flächenwidmungsplan auch im Gemeinderat, wie bereits in der Bezirksvertretung, abgelehnt. Es kann nicht sein, dass hier das Ortsbild zerstört wird. Die Menschen in Hadersdorf wollen keine Monsterbauten“, so Taborsky abschließend.

