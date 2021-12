ÖGK-Huss: Umfrage zeigt: absoluter Großteil der ÄrztInnen und Gesundheitsberufe arbeitet seriös

Dank an höchst engagierte und seriös arbeitende ÄrztInnen und andere Gesundheitsberufe in Österreich, nicht Diskussion von wenigen sehr lauten dominieren lassen

Wien (OTS) - Eine aktuelle Umfrage in Salzburg zeigt, dass sich eine überwältigende Mehrheit der KinderärztInnen in den Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich für die Kinder-Impfung ausspricht. 118 von 120 KinderärztInnen stimmen der Aussage zu, dass die Impfung deutlich mehr Nutzen hat, als Risiken zu erwarten sind. In diesem Ergebnis wird auch sichtbar, dass 98% der engsten AnsprechpartnerInnen für die Menschen in Österreich eine klar impf-positive Überzeugung haben.

ÖGK-Obmann Andreas Huss: „Lassen wir die Diskussion nicht von einer kleinen Splittergruppe innerhalb der Ärzteschaft und bei den Gesundheitsberufen dominieren, die zur Corona-Impfung Meinungen vertreten, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, verwirrende Umdeutungen vornehmen oder gar ihre PatientInnen mit dubiosen und gefährlichen Alternativmedikamenten behandeln.“

Initiativen wie das Lichtermeer am Wochenende oder die ÄrztInnen-Initiative #aerztinnenvscovid mit mittlerweile schon mehr als 4500 UnterstützerInnen zeigen, dass die oftmals schweigende Mehrheit überwältigend ist.

ÖGK-Obmann Huss: „Der Großteil innerhalb der Ärzteschaft und bei den Gesundheitsberufen arbeitet seriös, höchst engagiert und hält sich mit Weiterbildungen auf dem Laufenden. Diesen KollegInnen möchte ich heute einmal ausdrücklich Danke sagen. Sie sind die 98%, die den Laden auch über die Weihnachtsfeiertage am Laufen halten. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen.“





