Historische Rathauskorrespondenz: knapp 100 Jahre digitalisiert

Wien (OTS/RK) - Die Wienbibliothek im Rathaus (MA 9) hat die Rathauskorrespondenz der Jahre 1895-1989 digitalisiert und mithilfe von Texterkennungsprogrammen durchsuchbar gemacht. Diese sind kostenlos auf https://www.digital.wienbibliothek.at/3695268 abrufbar.

Die Rathauskorrespondenz der Stadt Wien (RK) ist nach der Austria Presse Agentur Österreichs zweitgrößte Nachrichtenagentur. Gegründet wurde der Nachrichtendienst der Wiener Stadtverwaltung im Jahr 1861. 1900 wurde die RK in „Rathaus-Korrespondenz“ umbenannt und unter diesem Namen erscheinen die Aussendungen der Stadt Wien noch heute.

Erfassung auch von handschriftlichen Texten

Digital verarbeitet wurden rund 175.000 Seiten. Bis 1909 wurde die RK ausschließlich handschriftlich, zwischen 1909 und 1912 teils handschriftlich, teils maschinell erfasst. Um die Texte durchsuchbar zu machen, wurden geeignete Texterkennungsprogramme verwendet. Für die besonders anspruchsvollen Quellen musste eine spezielle Software herangezogen werden. Durch diese konnten auch schwer lesbare bzw. Texte in schlechterem Zustand zufriedenstellend erfasst und durchsuchbar gemacht werden. „Der Abschluss des Projektes stellt für uns einen großen Meilenstein dar. Zigtausende historische Aussendungen können so interessierten Wiener*innen zugänglich gemacht werden“, freut sich Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek im Rathaus. Neben der Rathauskorrespondenz finden sich auch viele andere Bücher zur Stadt- und Kulturgeschichte sowie handschriftliche Werke von berühmten Wiener Dichter*innen und Musiker*innen in der digitalen Wienbibliothek www.digital.wienbibliothek.at.

Die Rathauskorrespondenz heute

„Was heute aktuell ist, ist morgen bereits Geschichte. Die Digitalisierungsmaßnahmen der Wienbibliothek im Rathaus machen die jahrzehntelange Arbeit ehemaliger Kolleg*innen der Rathauskorrespondenz ganz neu erfassbar“, betont Martin Schipany, Leiter des Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, die Bedeutung des Projekts. Heute werden über die Rathauskorrespondenz jährlich rund 3.500 Aussendung zur Stadt, Politik, Kultur und Wirtschaft ausgesendet und im Portal wien.gv.at/presse veröffentlicht. Auch Pressefotos werden Journalist*innen zur Verfügung gestellt. Von Montag bis Freitag bietet Interessierten zudem der wien.gv.at-Newsletter aktuelle Berichte der letzten 24 Stunden. Dieser kann über wien.gv.at/mailman-e/listinfo/rk-newsletter abonniert werden.

Darüber hinaus erstellt die Redaktion der Rathauskorrespondenz den täglichen „MEIN WIEN heute“-Newsletter. Das News-Update der Rathauskorrespondenz bietet Montag bis Freitag zum Start in den Arbeitstag einen kompakten Überblick aller relevanten Themen aus der Stadt-Politik, Kultur und Wirtschaft sowie eine Vorschau auf die wichtigsten Termine des Tages. Abo unter www.wien.gv.at/meinwienheute (Schluss) red

