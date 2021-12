Auch an den Feiertagen: durchgängige Versorgung für Kinder in Wien

Österreichische Gesundheitskasse und Stadt Wien sichern beste Betreuung an Wochenenden und Feiertagen

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Stadt Wien haben in der Landeszielsteuerungskommission die kinderärztliche Versorgung an Wochenenden und Feiertagen für das nächste Jahr beschlossen. An 116 Wochenend- und Feiertagen (inkl. 24. und 31. Dezember) werden durchschnittlich drei Kinderarztordinationen geöffnet sein. Das primäre Ziel ist den Zugang zur Versorgung für Kinder und Jugendliche an Wochenenden und Feiertagen gleichermaßen zu sichern und zu verbessern. „Eltern müssen mit ihren Kindern nicht in die Ambulanz, sondern finden immer eine diensthabende Kinderärztin oder einen diensthabenden Kinderarzt,“ erklärt ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzender Martin Heimhilcher. „Die durchgehende Versorgung der Kleinsten ist damit gesichert,“ ergänzt sein Stellvertreter Mario Ferrari.

Dieses Modell wurde bereits 2019 in Wien erfolgreich etabliert und soll auch zukünftig fortgeführt werden. An den Wochenenden und Feiertagen haben durchschnittlich drei Wiener Vertragsordinationen bzw. -gruppenpraxen für Kinder- und Jugendheilkunde von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. „Die Verbesserung der kinderärztlichen Versorgung ist ein wichtiger Punkt im Regierungsvorhaben hier in Wien. Ich freue mich sehr, dass dieses Vorhaben gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse gelungen ist und dass sich die Eltern darauf verlassen können, dass im Falle einer Erkrankung ihres Kindes eine hochqualitative Versorgung in Wien auch an den Feiertagen zur Verfügung steht. Um im Falle des Falles rasch Klarheit zu bekommen, wo die nächste geöffnete Praxis zu finden ist, kann ich besonders auf das Gesundheitstelefon 1450 verweisen, bei dem diese Information eingeholt werden kann“, unterstreicht Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Die offenen Ordinationen finden Sie auch hier: www.oegk.at/kinderarzt



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

Mag. Marie-Theres Egyed

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at