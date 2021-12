Senat der Wirtschaft setzt auf Gründung von Energiegemeinschaften

Experten gründen neue Initiative "Ecoquadrat"

Wien (OTS) - Die AK fordert ein Schutzpaket für KonsumentInnen und Maßnahmen gegen Energiearmut, denn die höheren Strom- und Gaspreise werden zunehmend zur Belastung für Haushalte. Diese Forderung der Arbeiterkammer begrüßt der Senat der Wirtschaft und plädiert darüber hinaus auf Energiegemeinschaften zu setzen, denn das sei die Energienutzung der Zukunft.

„Um die globale Erwärmung zu verhindern und die Klimaziele auf nationaler sowie EU-Ebene zu erreichen, herrscht erheblicher Handlungsbedarf in Österreich. Neue Technologien sollen den Ausbau erneuerbarer Energiequellen fördern, die Treibhausgasemissionen senken und die Energieeffizienz erhöhen. Der Zusammenschluss zu Energiegemeinschaften wäre eine Kampfansage den hohen Energiepreisen entgegen,“ so Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft.

Was sind Energiegemeinschaften?

In einer Energiegemeinschaft schließen sich mehrere Akteure wie Haushalte, Gemeinden und Unternehmen in einem Netz zusammen. Gemeinsam können sie erneuerbare Energieträger wie Photovoltaik-oder Windkraftanlagen errichten und die daraus gewonnene Energie nach Bedarf untereinander verteilen und nutzen. Dadurch werden die Akteure von passiven Konsumenten zu aktiven „Prosumern“. Der Großteil des Energiebedarfs kann so aus eigener Stromgewinnung gedeckt werden, während überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird.

„Ziel muss es sein, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung Regionalweit zu ermöglichen. Trotz des hohen Potentials herrscht hier noch massiver Aufholbedarf in den ländlichen Regionen. Österreich muss Energiegemeinschaften ermöglichen, um eine regionale Energieerzeugung zu generieren und um gleichzeitig mehr Wertschöpfung für die Regionen zu schaffen,“ betont Harrer weiter.

Experten schließen sich zusammen

Für Rechtsgrundlagen, Energie- und Mobilitätskonzepte, Förderungen, Anlagenbau, Versicherungsthemen und Steuerfragen braucht es entsprechende Experten.

Um die Gründung und Realisierung von Energiegemeinschaften für Gemeinden, Unternehmen und private Haushalte so einfach wie möglich zu gestalten, haben sich das Senatmitglied PowerSolutions, der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV), accilium, we act! und SPES Zukunftsakademie zu einer zentralen Plattform zusammengeschlossen.

Die Initiative "Ecoquadrat" bietet eine One-Stop-Shopping Lösung an und unterstützt bei den ersten Fragen zur Gründung erneuerbarer Energiegemeinschaften bis hin zum laufenden Betrieb.

Mehr zu dem Projekt Ecoquadrat erfahren Sie hier:

Bitte hier klicken

Rückfragen & Kontakt:

SENAT DER WIRTSCHAFT

Mahdi Allagha

Mitglied der Geschäftsleitung

m.allagha @ senat.at

+43-664-887 333 11