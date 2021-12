Existenz in Chaos und Ordnung: Ausstellung "Korrelatives Kontradikt"

Interdisziplinäre Auseinandersetzung des Seins durch Darstellung zusammengehöriger Gegensätze

Wien (OTS) - Fotograf und Künstler Robert Lösch zeigt in seiner Ausstellung "Korrelatives Kontradikt" von 6.12.2021–7.1.2022 in den NV Center Galerien (St. Pölten) seine Auseinandersetzung mit der Existenz als Gegensatz von Chaos und Ordnung. Die interdisziplinären Werke stellen notwendige Wechselwirkungen zwischen Geplantem und Zufall dar.

Die Ausstellung kombiniert Einzelwerke und Serien, verbunden durch die Auseinandersetzung mit verborgenen Geschichten der Existenz. Emotionale wie geometrische Themen werden behandelt.

"Korrelatives Kontradikt"

Die Ausstellung behandelt Gegensätze, zusammengewachsen zu einem Ganzen aufgrund ihrer Unterschiede. Die Techniken reichen von Malerei über die Fotografie bis hin zum Motorradfahren. Ua. stehen zwei Werke im Fokus. "Hernieder" als Fragestellung an den alten Meister Luca Giordano: "Der Erzengel Michael stürzt die abtrünnigen Engel in den Abgrund" wirft in der Neuinterpretation des Künstlers gesellschaftskritische Fragen auf. Das zweite Hauptwerk "Fire & Earth" versucht Emotion als Erinnerung festzuhalten und mündet in einem Gemälde, erschaffen in einer Burgruine mit einem Motorrad.



