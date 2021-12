"Milborn Spezial – Der große Polit-Rückblick" mit Kogler, Doskozil, Zadić & Schramböck– morgen um 20:15 Uhr auf PULS 24

Corinna Milborn begrüßt die politischen Entscheider:innen zu Einzelinterviews. Im Anschluss analysiert Manuela Raidl gemeinsam mit Eva Linsinger und Georg Renner.

Wien (OTS) - Ein turbulentes Politjahr, geprägt von Regierungskrisen und der Corona-Pandemie liegt hinter dem Land. Aus diesem Anlass lädt PULS 24-Infochefin Corinna Milborn die politischen Entscheider:innen zum Jahresrückblick ins PULS 24-Studio. Zu Gast bei "Milborn Spezial - Der große Politikrückblick" am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 sind Vizekanzler Werner Kogler, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Justizministerin Alma Zadić und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Doch kein Rückblick ohne Ausblick: Was wird uns nächstes Jahr erwarten? Was muss die Politik besser machen? Bei PULS 24-Polit-Chefreporterin Manuela Raidl analysieren die stellvertretende Chefredakteurin des Profil, Eva Linsinger und der Leiter des Innenpolitik-Ressorts der Kleinen Zeitung, Georg Renner, die Politiker-Interviews und geben mit ihrer Einordnung einen Blick in die Zukunft.

"Milborn Spezial – Der große Polit-Rückblick“ am Mittwoch, 22. Dezember, um 20:15 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

