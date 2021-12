Weltmeisterlich gut: Felix Auböck und die Nussecke zum Geburtstag

Bäckerei Ströck und Österreichs Kraul-Weltmeister schwimmen gemeinsam auf der genussvollen Erfolgswelle.

Wien (OTS/LCG) - Ohne Wasser kein Brot – so simpel könnte die Erklärung sein, warum die familiengeführte Traditionsbäckerei Ströck seit vielen Jahren mit Ausnahme-Athleten wie Mirna Jukic, Fabienne Melzer-Nadarajah, Magdalena Lobnig und jetzt auch Felix Auböck gemeinsam ins Becken steigt oder beim Rudersport den Takt angibt. Für Bäckermeister Gerhard Ströck ist es eine Zusammenarbeit mit Tiefgang.

„Wasser ist ein Sinnbild für die intakte Natur und eine gesunde Umwelt. Schwimmsport können alle Menschen an den wunderbaren Gewässern Österreichs ohne hohe Eintrittsbarrieren ausüben. Um erfolgreich zu sein, muss man ins kalte Wasser springen, sein Bestes geben und immer wieder auftauchen“ , zieht der Unternehmer Parallelen zum Geschäftsleben, in dem er viel Wert auf biologische Produkte aus Österreich und ressourcenschonende Herstellung legt.

Vom Becken in die Backstube zog es auch Schwimmstar Fabienne Melzer-Nadarajah, die nahtlos an ihre Profikarriere bei Ströck andockte, um ihrer Passion für hochwertige Lebensmittel nachzugehen. Als Verantwortliche für den Rohstoff-Einkauf blickt sie immer noch über den Beckenrand und machte Gerhard Ströck schon vor seiner Olympia-Teilnahme auf Felix Auböck aufmerksam. Geködert hat Ströck den Austro-Weltmeister mit seiner Lieblingsmehlspeise, der Nussecke. Wer bis zu zehn Stunden am Tag seine Längen schwimmt, braucht schließlich Kohlehydrate und darf auch kraftvoll genießen. Genau das tat Auböck nach seiner Rückkehr aus Abu Dhabi auch, wo er sich Gold bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft über 400 Meter holte.

Anlässlich seines 25. Geburtstags am vierten Adventssonntag und zur Feier der Goldmedaille ließen es sich Gerhard Ströck und der frisch gebackene Weltmeister bei einem ausgiebigen Ströck-Frühstück schmecken.

„Hinter jedem sportlichen Weihnachtswunder stehen konsequente Ausdauer, harte Arbeit und ausgewogene Ernährung. Disziplin, Passion, der frühe Wecker und lange Arbeitstage führen sowohl in der Backstube als auch im Becken zum Erfolg – das verbindet uns“ , schmunzelt das vergoldete Geburtstagskind bei der gemeinsamen Weihnachtsjause.

Felix Auböck holte sich den Weltmeistertitel über 400 Meter in einer Rekordzeit in 3:35,90 Minuten.

