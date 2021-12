Die BMW Group ist “World’s Most Attractive Employer” im Automobilsektor

Die BMW Group behauptet sich erfolgreich im branchenübergreifenden Wettbewerb als einer der spannendsten Arbeitgeber weltweit.

Salzburg (OTS) - In der diesjährigen ‚World’s Most Attractive Employer‘-Studie von Universum, zu der rund 221.000 Studierende aus den zehn bedeutendsten Wirtschaftsnationen befragt wurden, schneidet die BMW Group bei allen Zielgruppen als bester Automotive-Arbeitgeber weltweit ab. Das Unternehmen behauptet sich in einem international hart umkämpften Markt um die besten Talente. In der Kategorie Engineering belegt die BMW Group mit einem sensationellen Rang 3 – direkt nach Google und Microsoft – einen der Spitzenplätze. Unter den IT-Studierenden sichert sich die BMW Group als einziges Industrieunternehmen unter den Tech-Größen und als einziges Automotive Unternehmen in den Top 10 einem souveränen 9. Platz. Und auch im Ranking der Business Studierenden liegt die BMW Group mit Platz 13 deutlich vor allen anderen Automobilherstellern.

