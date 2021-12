ChurnZero gründet neuen europäischen Hauptsitz zur Unterstützung des globalen Wachstums

Washington (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Customer-Success-Software, ChurnZero, kündigt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in den Niederlanden an, um die globale Expansion im Jahr 2022 voranzutreiben.

ChurnZero, eine führende Customer Success-Plattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine neue Niederlassung in Amsterdam eröffnet und in diese investiert, um sein globales Wachstum zu beschleunigen. Das neue Büro wird bestehende internationale Kunden unterstützen und gleichzeitig als Hauptbüro für die Geschäftsentwicklung in ganz Europa dienen.

„In den letzten Jahren ist unser Kundenstamm außerhalb Nordamerikas deutlich gewachsen", sagt You Mon Tsang, CEO und Mitbegründer von ChurnZero. „Die internationale Expansion ist ein wichtiger Schwerpunktbereich, und wir haben beschlossen, dass die Niederlande für uns und unsere Kunden die beste Wahl für unseren europäischen Hauptsitz sind. Die günstige Lage, der große Pool an multinationalen Talenten und der Fokus auf Innovation haben uns überzeugt."

Das ChurnZero-Team ist aktiv auf der Suche nach lokalen Talenten in verschiedenen Bereichen wie Customer Success, Implementierung, Kundensupport und Vertrieb. Um mehr über die offenen Stellen in den Niederlanden zu erfahren und sich für die Mitarbeit im wachsenden Team zu bewerben, besuchen Sie die Karriereseite unter churnzero.net/karriere.

Der Hauptsitz von ChurnZero Inc. verbleibt in den Vereinigten Staaten am Standort Washington, D.C., während der Hauptsitz von ChurnZero B.V. in den Niederlanden angesiedelt wird.

Über ChurnZero

ChurnZero ist eine Customer-Success-Plattform in Echtzeit, die Abonnementunternehmen gegen Kundenabwanderung unterstützt. Die Softwarelösungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, zu verstehen, wie ihre Kunden ihre Produkte nutzen, ihren Gesundheitszustand und ihre Erneuerungswahrscheinlichkeit einzuschätzen, und geben ihnen die Möglichkeit, das Kundenerlebnis durch zeitnahe und relevante Kontaktpunkte zu personalisieren. ChurnZero hat seinen Hauptsitz in Washington, DC und wird von führenden Investmentfirmen wie JMI Equity, Baird Capital, Grotech Ventures und Middleland Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie https://churnzero.net.

