Malwettbewerb für „Licht ins Dunkel“: Über 1.000 Kindergarten- und Schulkinder zeichnen für Familien in Not

Die jüngsten Gäste von GOURMET Kids zaubern mit ihren kreativen Weihnachtsmotiven vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht

Wien (OTS) - Ein Schneemann mit Schal und Kochtopf als Haube, daneben ein süßer Pinguin, das Maskottchen Gourmelino neben Christbaum und Geschenken oder ein festlich gedeckter Familientisch. Das sind nur einige der vielen Zeichnungen, die Kinderhände gemalt haben, um die Aktion „Licht ins Dunkel“ zu unterstützen. GOURMET Kids hatte zum Malwettbewerb „Zeichnen & Gutes tun“ aufgerufen und jede Zeichnung mit einer kleinen Spende belohnt. 1.500,- Euro sind so durch das Engagement der Kinder für Familien in Not zusammengekommen.

„Wir sind begeistert über jede einzelne Zeichnung und sagen allen jungen Künstler*innen ein herzliches Dankeschön“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer über die Kreativität der teilnehmenden Kinder. Die Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET hat mit ihrem Team in den vergangenen Wochen über 1.000 Zeichnungen durchgesehen und bewundert. „Die beiden entzückenden Werke von Laura und Julian schmücken unsere heurigen Weihnachtskarten und zaubern bestimmt auch unseren Kund*innen ein Lächeln ins Gesicht.“ Zusätzlich lüftet der Online-Adventkalender von GOURMET Kids auf Instagram (@gourmetkids_at) täglich ein weiteres Motiv.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten, Horte und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

