„LICHT INS DUNKEL 2021“ – aus dem ORF Landesstudio Salzburg

23. und 24. Dezember in ORF 2, Radio Salzburg und salzburg.ORF.at

Wien (OTS) - LICHT INS DUNKEL, die alljährliche Spendenaktion des ORF, steht für Herzenswärme und Hilfe für in Not geratene Mitmenschen – auch 2021 ist LICHT INS DUNKEL wiederum ein Garant für Soforthilfe, zuverlässige Unterstützung und Milderung der ärgsten Not.

Heuer begrüßen Romy Seidl und Manuel Horeth prominente und beindruckende Gäste: der jüngste Amadeus-Award-Gewinner und Musiker Chris Steger, das erst Anfang 2021 gegründete Männerquartett Lungo4, Christian Harrer von den Anifer Pfadfinderinnen, die Läufer des Schwarzach Trail Salzburger Land und zum letzten Mal in ihrer Funktion als Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Wie jedes Jahr sind der Salzburger Erzbischof und Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz Franz Lackner sowie zahlreiche Spendergäste von lokalen Unternehmen zu Gast. Besonders groß ist die Freude über den Besuch der designierten ORF-Salzburg-Landesdirektorin Waltraud Langer bei LICHT INS DUNKEL.

In den Gesprächen im weihnachtlich geschmückten Studio erzählen die Gäste ihre schönsten Erlebnisse rund um Weihnachten und verraten, was sie persönlich oder als Firma veranlasst, Teil der Aktion LICHT INS DUNKEL zu sein. Wie immer wird die Sendung mit musikalischen Leckerbissen garniert – Natalia Ushakova, Maddy Rose, Elīna Garanča, Semino Rossi, Die Hollerstauden, Anna Buchegger, Nik P. u. a. singen und musizieren für LICHT INS DUNKEL.

Untrennbar mit Weihnachten verbunden ist das ORF-Friedenslicht. Deshalb wird es selbstverständlich auch heuer die Möglichkeit geben, das Friedenslicht vom Salzburger Landesstudio des ORF abzuholen – dieses Jahr vor dem Eingang des Landesstudios unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen. Ebenso steht das ORF-Friedenslicht am Hauptbahnhof Salzburg, den Bahnhöfen Bischofshofen und Zell am See sowie bei allen Rot-Kreuz-Dienststellen zur Abholung bereit.

Das Salzburger Landesstudio feiert dieses Weihnachtsfest in allen drei Medien: Radio Salzburg begleitet die Zuhörer/innen den ganzen Tag mit stimmungsvoller Musik sowie am 24. Dezember von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit weihnachtlicher Volksmusik. Auf der Homepage salzburg.ORF.at finden sich Interviews, Rezepte und Mentaltipps für die Weihnachtszeit zum Nachlesen und in ORF 2 wird zu folgenden Zeiten LICHT INS DUNKEL aus dem Landesstudio Salzburg übertragen:

Donnerstag, 23. Dezember 2021, 18.30 bis 19.00 Uhr: „Salzburg bringt LICHT INS DUNKEL“

Freitag, 24. Dezember 2021, 11.00 bis 12.00 Uhr bzw. 14.00 bis 16.00 Uhr: LICHT INS DUNKEL aus Salzburg

Rückfragen & Kontakt:

Heide Lell

Redaktion Öffentlichkeitsarbeit

(0662) 8380-25213

heide.lell @ orf.at

ORF Landesstudio Salzburg