Wiener Testangebote über die kommenden Feiertage

Wien (OTS) - Die Stadt Wien informiert über die Testangebote über die kommenden Feiertage und wie Sie Ihren Beitrag leisten können, das Infektionsgeschehen in und rund um Wien zu bremsen und möglichst sichere Feiertage miteinander zu verbringen.

„Das Weihnachtsfest darf und soll gefeiert werden – im kleinen Rahmen und mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und entsprechender Vorsicht. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Lieben, aber bitte verantwortungsvoll. Wir haben in Wien ein sehr breites Testangebot, das allen auch während der Feiertage zur Verfügung steht. Ich kann nur empfehlen, es vor jedem Treffen mit Familienangehörigen und Freunden einen PCR-Test zu machen. Bitte nutzen Sie das Angebot auch bei Ihrer Rückkehr nach Wien. So können wir frühzeitig Infektionsketten durchbrechen.“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Wiener PCR-Gurgelboxen und Teststraßen auch über Weihnachtsfeiertage in Normalbetrieb

Alle städtischen Testangebote sind Montag bis Sonntag – auch über die Weihnachtsfeiertage – uneingeschränkt in Betrieb.

PCR-Gurgelboxen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: https://coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/

Testzentrum Austria Center Vienna

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: https://coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/

Wiener Teststraßen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 06:00 bis 21:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: https://coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/

Alleine im ACV und in den Wiener Teststraßen können derzeit 385.000 Tests pro Woche durchgeführt werden. In den PCR-Gurgelboxen sind derzeit 112.000 Tests pro Woche möglich. Die Kapazität alleine dieser Angebote kann im Bedarfsfall auch auf 553.000 Tests pro Woche ausgeweitet werden.

„Alles gurgelt!“: Zahl der Sonn- und Feiertags-Abgabestellen nahezu verdoppelt

Um dem feiertagsbedingt höheren Testaufkommen zu entsprechen, wurde die Zahl der „Alles gurgelt!“-Abgabestellen, die an Sonn- und Feiertag geöffnet haben, nahezu verdoppelt. Zum bestehenden Angebot kommen zusätzliche Stellen bei OMV- und Eni-Tankstellen sowie der ÖBB hinzu. Damit konnte die Zahl der bisherigen Sonn- und Feiertags-Abgabestellen von 68 auf 122 nahezu verdoppelt werden. An allen anderen Tagen stehen somit insgesamt 692 Abgabestellen im gesamten Stadtgebiet für die PCR-Gurgeltests der Wienerinnen und Wiener bereit. Die Testkapazität bei Alles gurgelt!alleine beträgt aktuell 500.000 PCR-Tests pro Tag.

Zusätzliche „Alles-gurgelt!“-Abgabestellen in drei ÖBB-Bahnhöfen

Beginnend mit 20. Dezember 2021 wird an den wichtigsten Zug-Verkehrsknotenpunkten in Wien – neben den bereits vorhandenen Abgabestellen in REWE-Filialen vor Ort – zusätzliche Alles-Gurgelt-Abgabestellen eingerichtet: Am Hauptbahnhof, Westbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Ticketschalter Hauptbahnhof

Öffnung: 05:45 Uhr

Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr

Reisezentrum Westbahnhof

Öffnung: 06:00

Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr

Ticketschalter Bahnhof Meidling

Öffnung: 05:45 Uhr

Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr

PCR-Testabgabe bei Alles gurgelt! über die Weihnachtsfeiertage

An den unten erwähnten Tagen weicht das Alles gurgelt!-Angebot von dem gewohnten Angebot ab. Wir bitten, auch die Aushänge in den jeweiligen Filialen vor Ort zu beachten.

24. Dezember 2021

Alle Alles gurgelt!-Abgabestellen haben offen.

Hinweis: Die erste Abholung ist wie gewohnt um 09:00 Uhr und die zweite Abholung fällt aufgrund der kürzeren Schließzeiten aus.

25. Dezember 2021

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA PLUS Westbahnhof, 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Kein Holen von neuen Gurgeltests möglich, da alle BIPA-Filialen geschlossen haben!

26. Dezember 2021

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist lediglich im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich!

31. Dezember 2021

Alle Alles gurgelt!-Abgabestellen haben offen.

Hinweise: In allen BIPA-Filialen ist die erste Abholung ist wie gewohnt ab 09:00 Uhr und die zweite Abholung fällt aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten aus. In jenen 340 REWE-Filialen (BILLA, BILLA PLUS, PENNY), die bis 17:00 Uhr offen haben, finden die Abholungen der PCR-Gurgeltest wie gewohnt um 09:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt. In jenen 78 REWE-Filialen (BILLA, BILLA PLUS, PENNY), die bis 15:00 Uhr offen haben, ist die erste Abholung wie gewohnt ab 09:00 Uhr.. Darüber hinaus ist die Abgabe von Alles-Gurgelt-Testkits an den 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling wie gewohnt möglich.

1. Jänner 2022

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist lediglich im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich!

6. Jänner 2022

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist lediglich im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich!

Testangebot in Apotheken und Schnupfen-Checkboxen

Jene WienerInnen, die sich vor und nach den Feiertagen entweder in Apotheken oder in Schnupfen-Checkboxen testen wollen, empfehlen wir, die jeweils verfügbaren Angebote online nachzusehen.

Testangebote in den Schnupfen-Checkboxen: https://www.141wien.at/schnupfen-check-box/

Testangebote in den Apotheken: https://bit.ly/32cXosL

