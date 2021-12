Wer will die große Liebe finden? Singles für nächste ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison gesucht

Dreharbeiten bereits angelaufen – Staffelstart im Juli 2022

Wien (OTS) - Weihnachten, das Fest der Liebe, steht vor der Tür – für viele Menschen sind damit große Herzenswünsche verbunden. So manche oder mancher möchte im neuen Jahr gar die Liebe fürs Leben finden. Unterstützung könnten sie dabei durch die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ erfahren, die im nächsten Sommer bereits in ihre 26. Saison gehen und wieder Singles aus ganz Österreich auf ihrer Partnersuche begleiten.

Nina Horowitz: „Freuen uns schon sehr auf alle Bewerbungen!“

„Wer sich rund um die Feiertage denkt, die Single-Zeit soll jetzt bitte endlich zu Ende gehen, ist bei den ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ genau richtig“, sagt ORF-Sendungsmacherin Nina Horowitz, die ganz in ihrer Rolle als TV-„Kupplerin der Nation“ aufgeht. Mit ihrem Team arbeitet sie bereits an neuen Folgen des TV-Kultformats, das mit seiner Jubiläumsstaffel diesen Sommer erneut ein Millionenpublikum begeisterte. „Wir suchen wieder Menschen aus ganz Österreich, die mit uns ihren Beziehungsstatus von ‚single‘ auf ‚verliebt‘ ändern wollen, und freuen uns deshalb schon sehr auf alle Bewerbungen“, so Horowitz.

Wer also 2022 sein ganz persönliches Lebensglück über die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ finden möchte, bewirbt sich schon jetzt unter 0800 44 30 140 (aus dem Ausland +43 800 44 30 140) oder schreibt an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at. Die 26. Staffel – hergestellt von TALK-TV – wird ab Juli 2022 montags um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at