AVISO Morgen Pressekonferenz: Steigende Energiepreise – AK fordert Schutzpaket vor Weihnachten

Die höheren Strom- und Gaspreise werden zunehmend zur Belastung für Haushalte. Die AK fordert deshalb ein Schutzpaket für Konsument:innen und Maßnahmen gegen Energiearmut.

Wien (OTS) - Die Wohnung heizen und beleuchten, Kochen, Lebensmittel aufbewahren können, Fernsehen sowie Computer und Internet nutzen – Energie ist ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens. Wer seine Energiekosten nicht mehr bezahlen kann, also von Energiearmut betroffen ist, sitzt nicht nur in einer dunklen, unbeheizten Wohnung, sondern verliert auch den Anschluss an die Gesellschaft. Die AK hat bereits im Vorjahr auf die immense Bedeutung von Energie für die Teilhabe am modernen Leben hingewiesen. Eine stabile Energieversorgung ist Teil der Daseinsvorsorge und muss für alle leistbar sein. Viele private Haushalte sind durch Corona ohnehin schon gewaltig unter Druck, mit den Teuerungen von Strom und Gas rollt eine weitere Belastungswelle auf die Menschen zu. Aus Sicht der AK sind alle handelnde Akteure im Energiebereich daher dringend aufgefordert zu handeln und ihre Verantwortung wahrzunehmen, damit Energie langfristig leistbar bleibt und Energiearmut bekämpft wird. Jetzt gilt: Wer schnell hilft, hilft doppelt – denn hier gehen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand.

Christa Schlager

Leiterin Abteilung Wirtschaftspolitik

Josef Thoman

Energieexperte, Abteilung Wirtschaftspolitik

Sandra Matzinger

Energieexpertin, Abteilung Wirtschaftspolitik

