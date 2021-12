Neu: Praktisches Winter-Feature in Wetter Plus-App

Die Wiener Städtische Versicherung hat ihre kostenlose Wetter Plus-App um topaktuelle und umfassende Schneereports erweitert. Rund 150 Wintersportorte in Österreich können abgefragt werden.

Wien (OTS) - „In unserer kostenlosen Wetter Plus-App bieten wir allen Usern und Wintersportfans ein praktisches Winter-Feature an. Individuell können Wetterprognosen und Schneelagen für die angesagtesten Wintersportorte in Österreich schon vor dem Skierlebnis abgefragt werden – auch regionsabhängige Schneewarnungen sind aktivierbar. So ist man auch vor den nächsten Schneefällen optimal informiert“, sagt Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Nach den bereits vorhandenen Wetterinformationen für Österreich und das Ausland, den rechtzeitigen und punktgenauen Warnungen vor Gewitter, Sturm, Hagel und anderen Wettergefahren sowie der Pollenwarnung, steht auch das Modul „Schneelage“ in der Wetter Plus-App der Wiener Städtischen zur Verfügung. Diese App ist nicht nur für Kunden der Wiener Städtischen, sondern für alle User kostenlos in den jeweiligen App-Stores zum Download verfügbar und kann zudem ohne etwaige Standortfreigabe des Smartphones genutzt werden.

Alles auf einen Blick und Klick

Neben den Wetterprognosen, der aktuellen Schneehöhe und der Schneefallgrenze stehen in der Wetter Plus-App auch Angaben zur Seehöhe für Berg- und Talstationen zur Verfügung. Wetterprognosen sind für den aktuellen Tag und vier Folgetage abrufbar, außerdem werden aktuelle Windgeschwindigkeiten, Neuschnee- bzw. Niederschlagsmenge angezeigt. Und noch einen attraktiven Zusatz bietet die App: Anzeige aller Skigebiete im Umkreis von 75 Kilometern. Wetterwarnungen werden weiterhin als Push-Notification, bei entsprechender Aktivierung, ausgeschickt.

Download und Verfügbarkeit

Die Wetter Plus-App steht auf der Website der Wiener Städtischen unter wienerstaedtische.at/wetter-plus-app, im App-Store (apple.co/3sdKncZ) oder im Google-Playstore (bit.ly/3E3ED83) kostenlos zum Download zur Verfügung. Bestehende User erhalten eine Notification für ein App-Update.

Praktische Servicelinks

Im Rahmen des Updates wurde die Wetter Plus-App auch um praktische Links erweitert. So ist im Menü, die mit dem ÖGVS-Gütesiegel ausgezeichnete und bestbewertete Versicherungs-App, die „losleben-App“ der Wiener Städtischen, direkt verlinkt. Auch die Schadenshotline ist über den Startscreen abruf- und wählbar.

Die allgemeinen Daten zur Wetter Plus-App werden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die Daten zur Schneelage von Bergfex zur Verfügung gestellt.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350 - 21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Ralf Maurer

Tel.: +43 (0)50 350 - 21227

E-Mail: r.maurer @ wienerstaedtische.at