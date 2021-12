Die sicherste Familie Niederösterreichs 2021 steht fest

LH Mikl-Leitner und der NÖ Zivilschutzverband gratulieren Klara Pfeiffer aus Traismauer und ihrer Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich hat das Thema Sicherheit einen traditionell hohen Stellenwert. Auch bei der Familie Pfeiffer steht das Thema ganz weit oben. Das hat sie unterstrichen, indem sie bei der Aktion Safety@home im Herbst 2021 überzeugen konnte und zur „Sichersten Familie Niederösterreichs 2021“ gewählt wurde.

Jahr für Jahr bringt der NÖSZV Kindern und Familien das Thema Gefahrenprävention auf spielerische Art und Weise näher – aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen heuer allerdings nicht wie gewohnt im Rahmen der „Safety Tour“, sondern bereits zum zweiten Mal mit der Aktion „Safety@home“, mit der das Gefahrenbewusstsein von Kindern gestärkt werden soll.

Mit Unterstützung der Volksschulen haben in diesem Jahr über 400 Familien in Niederösterreich teilgenommen. Dabei haben sie ein umfangreiches und liebevoll gestaltetes Paket mit Rätseln, Spielen, Aufgaben und Geschichten rund um das Thema Sicherheit nach Hause geschickt bekommen, die es zur erfolgreichen Teilnahme zu lösen galt. Mit dem eigens entwickelten Brettspiel und anderen Rätseln und Aufgaben konnte sich die ganze Familie mit Gefahrensymbolen, Sicherheit im Straßenverkehr oder etwa Bevorratung für einen krisenfesten Haushalt befassen. Für die Jury, bestehend aus ZivilschützerInnen und VertreterInnen der Sponsorfirmen, war es eine wahrhaft herausfordernde Aufgabe die Siegerfamilie zu küren. Das große Engagement der Familie Pfeiffer und die liebevollen Zeichnungen von Tochter Klara haben aber letztlich überzeugt.

LH Johanna Mikl-Leitner: „Es ist immer wieder eine große Freude, mit wie viel Energie und Kreativität in Niederösterreich das Sicherheitsbewusstsein geweckt und geschärft wird. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder stehen für uns an oberster Stelle. Darum bin ich sehr dankbar – einerseits dem NÖZSV und den Schulen, dass „Safety@home“ auch heuer so gut organisiert war, andererseits den Eltern und Kindern, dass sie ein so deutliches Zeichen für Eigenverantwortung und Gefahrenprävention gesetzt haben.“

Statement der Familie Pfeiffer: „Beim Spielen verinnerlichen die Kinder (und auch die Erwachsenen) den einen oder anderen Sicherheitsgedanken ganz automatisch. Das Safety@Home – Paket ist eine kurzweilige Bereicherung für die ganze Familie. Vor allem das Würfelspiel und ‚Suche die beiden Richtigen‘ kommen immer wieder zum Einsatz. Es ist schnell, ohne viel Aufwand, zwischendurch gespielt und ruft dabei immer wieder die richtigen Verhaltensweisen in Erinnerung. So steht einem sicheren Zuhause nichts mehr im Weg!“

Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes: „Es ist uns ein großes Anliegen, Kinder schon sehr früh für Sicherheitsthemen zu sensibilisieren. Sie sollen kindgerecht und spielerisch Gefahrenbewusstsein entwickeln, ohne Angst zu bekommen. Mit „Safety@home“ ist es wieder gelungen, dass sich die Kinder und ihre Familien mit dem Thema Sicherheit beschäftigen. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, und an die Schulen und unsere Sponsoren, die uns bei der Durchführung unterstützt haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse