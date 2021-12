#YesWeCare: Auch Schönborn entzündet Kerze für Pandemie-Opfer

Wiener Kardinal: "Viele Menschen trauern gerade zu Weihnachten um einen Menschen, den sie heuer durch die Corona-Pandemie oder anderswie verloren haben"

Wien (KAP) - Kardinal Christoph unterstützt die Initiative #YesWeCare für das Lichtermeer zum Gedenken an die an Covid-19 verstorbenen Menschen. An der Aktion auf der Wiener Ringstraße am Sonntagabend wird der Kardinal zwar nicht persönlich teilnehmen; er werde aber für alle Opfer der Pandemie Kerzen entzünden und in seine Fenster im Erzbischöflichen Palais stellen, sagte der Wiener Erzbischof am Sonntag der Nachrichtenagentur Kathpress.

"Viele Menschen trauern gerade zu Weihnachten um einen Menschen, den sie heuer durch die Corona-Pandemie oder anderswie verloren haben. Für sie alle entzünde ich heute viele Kerzen und stelle sie in die Fenster Richtung Stephansplatz", kündigte der Kardinal an: "Licht und Wärme der Kerze machen deutlich, dass Hoffnung und Verbundenheit stärker sind als das Dunkel des Todes und der Verzweiflung."

