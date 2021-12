Welser Eistrapez eröffnet

Die Eislaufsaison startet in Wels!

Wels (OTS) - Fast 40 Meter lang und 17 Meter breit erstreckt sich das Eistrapez zwischen den historischen Stadtplatzhäusern und dem Welser Weihnachtdorf mitten am Stadtplatz, welches täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet hat. Innerhalb einer Woche wurde die über 500 m² große Echteisfläche aufgebaut, um den Familien noch vor Weihnachten und in den Weihnachtsferien das Eislaufen zu ermöglichen. Eislaufschuhe, Helme und Eislaufhilfen werden wieder vor Ort zum Verleih angeboten. Der zweite Teil der beliebten EIS-8erBahn wird dann am Beginn des neuen Jahres an Stelle des kleinen Weihnachtsdorfes aufgebaut.

Infos:

Tägl. Öffnungszeiten: 11:00 bis 19:00 Uhr

Eintrittspreise: Kinder: 2,- Euro für 2 Stunden, Erwachsene 4,- Euro für 2 Stunden. Verleih Eislaufschuhe: Kinder 4,- Euro, Erwachse 6,- Euro, 2G Kontrolle mit Ausweis, Registrierung vor Ort, Personenbeschränkung

Rückfragen & Kontakt:

Peter Jungreithmair, GF Wels Marketing & Touristik GmbH

peter.jungreithmair @ wels.at, +43 72426772219